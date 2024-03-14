Keşan Online’nin belediye başkan adayı anketi sonuçlandı

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri'ne sayılı günler kala, Türkiye'nin tüm seçim bölgelerinde adaylar yoğun çalışma temposu içinde kampanyalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da da Belediye Başkanlığı seçimleri için yarışacak 12 başkan adayının ismi, 31 Mart'ta seçmenin önüne gelecek seçim pusulasında yer alacak.

Adaylar, projelerini, yaptıklarını, yapmak istediklerini anlatarak seçmenin kapısını çaldıkları bu günlerde; basın yayın organlarında, sosyal medyada, dijital medyada ve sokakta kendileri hakkındaki olumlu olumsuz görüşleri, çalışmaları ile ilgili geri dönüşleri, yazılanları, yapılanları, söylenenleri de dikkatle takip ediyor.

Bu noktada; kamuoyu araştırma şirketleri başta olmak üzere, siyasi partiler, adaylar ve de sosyal medya üzerinden yine pek çok kurum, kuruluş ve kişiler de anket çalışmaları yürütüyor.

Tamamlandıktan sonra sonuçları paylaşılan bu anketler ise belirli ölçülerde adayların çalışmalarına yön veriyor, fikir veriyor.

Kesanonline.com'un Instagram hesabından 11 Mart 2024 Pazartesi günü başlatılan ve dün akşam saatlerinde sona eren bir ankette ise sosyal medya takipçilerine "Keşan'ın yeni başkanı kim olur?" sorusu yöneltildi.

Instagram'ın anket yapısı nedeniyle 12 aday ismin yer verilemediği bu ankette, 2019 yılı yerel seçim sonuçları dikkate alınarak, en fazla oy alan iki partinin aday isimleri takipçilere soruldu.

Mevcut Keşan Belediye Başkanı ve AK Parti (Cumhur İttifakı) Başkan adayı Mustafa Helvacıoğlu ile 2019 yılına kadar 3 dönem Belediye Başkanlığı yapan, Keşan'da CHP ön seçiminden galip çıkarak bir kez daha aday gösterilen Op. Dr. Mehmet Özcan'ın isimlerinin yer aldığı ankette 24 saatte toplam 3.044 oy kullanıldı.

Ankette sorulan soruya takipçilerin 1.289'u (%42) Helvacıoğlu cevabını verirken, 1.755 (%58) takipçi ise yanıtını Özcan olarak kaydetti.

Kesanonline.com'un ınstagram hesabında önümüzdeki günlerde de anket paylaşımlarının devam etmesi bekleniyor.