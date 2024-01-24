Keşan MHP'de sahada çalışmaları başladı

MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan ve MHP Keşan Belediye Başkan Adayı Serdar Duman saha çalışmalarına başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)

Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Serdar Duman ve MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan dün ziyaretlerde bulundu.

Duman ve İnan ile MHP İlçe yönetim kurulu üyeleri birlikte Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın ile esnafları ziyaret etti.

İnan ve Duman misafirperverliklerinden dolayı Yılmaz ve Yalçın’a teşekkür etti.

MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan ve Belediye Başkan Adayı Serdar Duman, “Ziyaretlerimiz sırasında yakın ilgi, alaka ve desteklerini açıkça ifade eden bizleri tüm samimiyetiyle karşılayan Keşan esnafına da ayrıca teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.