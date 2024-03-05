Son Dakika

Keşan'da yerel seçimler için partilerin aday listeleri kesinleşti

SİYASET 05.03.2024, 13:54
Keşan'da yerel seçimler için partilerin aday listeleri kesinleşti

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimlerinde partilerin ilçe seçim kurullarına ilettiği listelerin son hali belirlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -  Keşan’da partilerin Belediye Başkanı, İl Genel Meclis Üyesi aday listesi ve Belediye Meclis Üyesi listeleri şöyle;

KEŞAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti: Mustafa Helvacıoğlu

CHP: Mehmet Özcan

İYİ Parti: Zafer Sarıkeçe

Yeniden Refah Partisi: Selim Uyar

Büyük BirlikPartisi (BBP): Hüseyin Cihangir Tuğsavul

DEM Parti: Abdullah Kaya

Zafer Partisi: Mustafa Aksu

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP): Melike Çolak

Gelecek Partisi: Aydoğan Ersöz

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR): Resul Dalkılıç

Millet Partisi: Mehmet Kanar

Saadet Partisi (SP): Ahmet Köseler

BEYENDİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti: Ferat Gülver

CHP: Muhammet Örnek

MHP: Taner Karlıdağ

Saadet Partisi: Güngör İleri

YENİMUHACİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti: Mustafa Türker

CHP: Tamer Kıral

Saadet Partisi: Muhammet Çidem

KEŞAN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAY LİSTELERİ

AK Parti

Kontenjan:

Göksel Aktaş

Nizamettin Tezmen

Abdullah Usta (MHP)

Asil Üyeler;

1. İsmail Keleş

2. Serdar Duman (MHP)

3. Nuriye Altın

4. Berkay Uslu (MHP)

5. Neziha Simay Mercan Çelik

6. Zafer Tınmaz (MHP)

7. Yakup Balcı

8. Şafak Uslu

9. Bülent Güzel

10. Levent Uçar

11. Orhan Aydın

12. Hüseyin Arda (MHP)

13. Emine Dayı

14. Ecem Paçaman

15. Harun Altın

16. Hatice Göçer

17. Alaeddin Uzun

18. Çisem Akkaya

19. Leyla Göze

20. Ayşe Fırat

21. Orhan Kıral

22. Burak Acar

AK Parti Keşan Belediye Meclis Üyeliği Yedek Adayları:

1. Fehime Apaydın

2. Tuğçe Demirkıran

3. Fatma İnceyılmaz

4. Esen Ablak

5. Yadigar Arslan

6. Cemile Bulut

7. Dilek Taşkıran

8. Sabiha Talşık

9. Aynur Çayır

10. Mühesser Akçağlar

11. Semra Metin

12. Sefa Atılgan

13. Sercan Bilir

14. Cahide Camcı

15. Hamza Vural

16. Mehmet Karaağaçlı

17. Ramazan Çaylar

18. Ömer Çelik

19. Hafize Çalıkoğlu

20. Nurdan Başakçıoğlu Örlen

21. Ayten Kiracı

22. Çağlar Ayaşlı

CHP

Kontenjan:

1-Rasim Ergene         

2-Mehmet Meriç         

3-Şakir Bilgin Atlı

CHP Keşan Belediye Meclis Üyeliği Asil Adayları:

1-Hüseyin Yavaş

2-Figen Kanar Kayseri

3-Aydın Meriç

4-Işıl Irmak Aktan Erel

5-Mertcan Özkaya      

6-Çiğdem Çeliktuğ Öztürk

7-Cahit Kemer

8-Mehmet Tabarlı       

9-Mustafa Naci Öztürk

10-Bayram Şeker       

11-İsmail Büyükvarlık

12-Onur Uluca

13-Mustafa Ak

14-Coşkun Düdük

15-Kubilay Öztürk

16-Nurettin Özmen

17-Can Boz    

18-Ece Gülay 

19-Sevil Duyan

20-Nihal Yücetürk

21-Ayşe Berber

22-Ayşe Özcan

CHP Keşan Belediye Meclis Üyeliği Yedek Adayları:

1. Yasemin Binbay

2. Ürfet Ürkmez

3. Eşref Buruk

4. Özer Yörük

5. Hüseyin Güler

6. Çetin Gezer

7. Ayşe Özgür Bölükbaşı

8. Dündar Kılınç Gülgün

9. Kamil Tunca

10. Melek Erlim

11. Asya Kesen

12. Yaşar Bozdağ

13. Hüseyin Vardar

14. Ali Özmen

15. Emel Yenice

16. Erol Öngün

17. İbrahim Öztürk

18. Murat Ar

19. İbrahim Çan

20. Nedim Kuru

21. Pınar Bilir

22. Berkant Binbay

23. İbrahim Dinç

24. İrfan Yazgılı

25. Salim Yatıkçı

İYİ Parti

Keşan Belediye Meclis Üyeliği Kontenjan Adayları:

1. Suat Dönmez

2. Ali Kara

İYİ Parti Keşan Belediye Meclis Üyeliği Asil Adayları:

1. Vural Özçelik

2. Dilek Pazarlı

3. Gökhan Burak Akça

4. Zafer Erdoğan

5. Okan Kulaoğlu

6. Turgay Balcı

7. Erdem Karagöz

8. Enver Demir

9. Göksel Filiz

10. Mustafa Sağdan

11. Canan Uykun

12. Özlem Üresin

13. Halil İbrahim Ekim

14. Özgür Özkan

15. Bahadır Şener

16. Emine Utaş

17. Onur Atılgan

18. Seçkin Tuna

19. Meltem Arslan

20. Sinan Topal

21. Gülümser Gürsel

22. Hüseyin Taşkıran

Saadet Partisi Keşan Belediye Meclis Üyeliği Asil Adayları:

1-Ayhan Özkan

2-Ahmet Erdoğan

3-Hasan Arıcı

4-Mehmet Aktaş

5-Tahir Çevik

6-Ali Zümbül

7-Emin Dinçtürk

8-Mehmet Suçıkar

Gelecek Partisi Keşan Belediye Meclisi Üyeliği Asil Adayları:

1-İhsan Kuşku

2-Ahmet Meriçoğlu

3-İzzet Kuşkonmaz

4-Musa Küçükavcu

5-Mustafa Konar

DEM Parti Keşan Belediye Meclis Üyeliği Asil Adayı:

1-Vedat Çağan

Hür Dava Partisi Keşan Belediye Meclisi Üyeliği Asil Adayı:

Hür Dava Partisi Keşan Belediye Meclisi Üyeliği Asil Adayı:

1. Ahmet Doğan

DEVA Partisi Keşan Belediye Meclisi Üyeliği Asil Adayı:

1. Hikmet Leşen

BBP Keşan Belediye Meclisi Üyeliği Asil Adayları:

1. Ramazan Sirkeci

Yeniden Refah Partisi Keşan Belediye Meclisi Üyeliği Asil Adayları:

1. Kubilay Ebren

2. Ramazan Aksu

3. Selçuk Nayam

4. Emirhan Karlıdağ

5. Emirkan Yaşadı

6. Samer Sınır

7. Halit Duygulı

8. Recai Talay

TKP Keşan Belediye Meclisi Üyeliği Asil Adayı:

1. Ahmet Baki Akten

Zafer Partisi Keşan Belediye  Meclisi Üyeliği Asil Adayları:

1. Türkay Gümülcineli

2. Semih Yaşar Yılmaz

3. Cüneyt Karakaş

4. Ulaş Yavuz

5. Muhammet Ali Çepnioğlu

6. Mehmet Güven

7. Nagihan Gümülcineli

8. Caner Kırnak

BTP Keşan Belediye Meclisi Üyeliği Asil Adayı:

1. Umut Yüce

Beyendik Meclis Üyeleri Listesi Asil

 

AK Parti

Kontenjan:

Halil Gülverin

Meclis Üyeleri Asil Listesi

1. Murat Dinç

2. Nazım Demirelli

3. Ersan Şahin

4. Sevdiye Yüzbaşıoğlu

5. Ahmet Kurt

6. İdris Yağcı

7. Remziye Uçar

8. Nuri Kıymık

Beyendik Meclis Üyeleri Listesi Yedek

1. Cahit Sıvacı

2. Fatma Onater

3. Hicran Gider

4. Necdet Kırmaz

5. Hüseyin Şentürk

6. Muhammed Başoğulları

7. Harun Küçük

8. Yasin Koz

9. Ahmet Bilici

CHP

Kontenjan

Sedat Bilici

Beyendik Meclis Üyeleri Listesi Asil

1. Cemal Uyanık

2. Gürkan Yılmaz

3. Turgay Malcı

4. Hilmi Kanar

5. Ali Kulu

6. Nedim Uçak

7. Doğan Badem

8. Şehmus Korkmaz

Beyendik Meclis Üyeleri Listesi Yedek

1. Ersin Sarı

2. Ersan Erdemir

3. Sekan Yıldız

4. Çetin Atar

5. Kazım Çınar

6. Adem Güngör

7. Oktay Yılmaz

8. Haşim Kurt

9. Sami Bozdoğan

Yenimuhacir Meclis Üyeleri Listesi

AK Parti

Kontenjan:

Halil Alavurt

Yenimuhacir Meclis Üyeleri Listesi (Asil)

1.Abdullah Bayazıt

2.Cüneyt Bayar

3. Metin Başaran

4. Mehmet Güner

5. Ulvi Saylak

6. Fatma Şahinbaş

7. Lütfi Ünoğlu

8. Ayhan Kaltakçıoğlu

Yenimuhacir Meclis Üyeleri Listesi (Yedek)

1. Havva Özyıldırım

2. Serkan Tuna

3. İdriz Öngören

4. Emre Kayarı

5. Recep Bulut

6. Hüseyin Şahinbaş

7. Ufuk Kirezli

8. Bülent Ataman

9. Çetin Bayazıt

CHP

Kontenjan

Ali Osman Eren

Yenimuhacir Meclis Üyeleri Listesi (Asil)

1. Serdar Kale

2. Erdinç Çetinbaş

3. Hakan Yaşarbaş

4. Nagihan Tiryakioğlu

5. Latif Cinay

6. Serap Yılmaz

7. Nasuh Engin

8. Pınar Güripek

Yenimuhacir Meclis Üyeleri Listesi (Yedek)

1. Kemal Dolaştır

2. Muzaffer Günday

3. Sercan Çetin

4. Hasan Kahya

5. Esen Şahinbaş

6. Mehmet Kozlu

7. Rüstem Güner

8. Hüseyin Tekin

9. Selami Bayar

İL GENEL MECLİS ÜYELİĞİ ADAYLARI

AK Parti İl Genel Meclisi Üyeliği Asil Adayları:

1. Taner Altın

2. Emre Bölük

3. Emre Er

4. Yasemin Karabal

 5. Hasan Özdere

AK Parti İl Genel Meclisi Üyeliği Yedek Adayları:

1. Asilcan İrcan

2. Türkalp Yayagaç

3. Gökhan Avkıran

4. Özgür Şaş

5. Merve Bayram

CHP Keşan İl Genel Meclis Üyeliği Asil Adayları:

1-Sezgin Gündoğdu

2-Vedat Koyuncu

3-Aladdin Öztürk

4-Mehmet Güneş Yılmaz

5-Olgu Karataşoğlu

CHP Keşan İl Genel Meclis Üyeliği Yedek Adayları:

1. Mehmet Ali Yetim

2. Erdinç Can

3. Nedim İşlek

4. Halil Büyükyatıkçı

5. Cemal Özdemir

İYİ Parti Edirne İl Genel Meclisi Üyesi Asil Adayları:

1. Caner Güneş

2. Yağmur Özdal

Saadet Partisi Keşan İl Genel Meclisi Üyeliği Adayları:

1-Ali Zontul

Gelecek Partisi Keşan İl Genel Meclisi Üyeliği Asil Adayları:

1-Çağdaş Canbaz

2-Savaş Küçükkoz

DEM Parti Keşan İl Genel Meclisi Üyeliği Asil Adayı:

1-Özcan Barut

Vatan Partisi Keşan İl Genel Meclisi Asil Adayı:

1-Şükrü Özer

Hür Dava Partisi Keşan İl Genel Meclisi Üyeliği Asil Adayı:

1. İzeddin Kalkan

Millet Partisi Keşan İl Genel Meclisi Üyeliği Asil Adayı:

1. Ömer Faruk Aktaş

Milli Yol Partisi Keşan İl Genel Meclisi Üyeliği Asil Adayı:

1. Mehmet Özlü

TİP Keşan İl Genel Meclisi Üyeliği Asil Adayları:

1. Selim Elgün

2. Derya Boynukara

SOL Parti Keşan İl Genel Meclisi Üyeliği Asil Adayları:

1. Cemil Semerci

2. Osman Demir

BBP Keşan İl Genel Meclisi Üyeliği Asil Adayı:

1. Burhan Bozkurt

Yeniden Refah Partisi Keşan İl Genel Meclisi Üyeliği Asil Adayları:

1. Abdulhalik Özkan

2. Ali Uyar

Zafer Partisi Keşan İl Genel Meclisi Üyeliği Asil Adayı:

1. Yalçın Akıncı

BTP Keşan İl Genel Meclisi Üyeliği Asil Adayı:

1. Gülçin Yıldız

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 28 75
2. Fenerbahçe 28 73
3. Trabzonspor 28 46
4. Beşiktaş 28 46
5. Kasımpasa 28 40
6. Başakşehir 28 39
7. Rizespor 28 39
8. Antalyaspor 28 38
9. Sivasspor 28 38
10. A.Demirspor 28 35
11. Kayserispor 28 35
12. Samsunspor 28 33
13. Alanyaspor 28 33
14. Konyaspor 28 31
15. Ankaragücü 28 30
16. Hatayspor 28 29
17. Karagümrük 28 29
18. Gaziantep FK 28 29
19. Pendikspor 28 26
20. İstanbulspor 28 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 25 61
2. Göztepe 25 52
3. Kocaelispor 25 45
4. Sakaryaspor 25 43
5. Bodrumspor 25 42
6. Bandırmaspor 25 40
7. Ahlatçı Çorum FK 25 39
8. Boluspor 25 39
9. Gençlerbirliği 25 34
10. Erzurumspor 25 31
11. Keçiörengücü 25 31
12. Ümraniye 25 30
13. Manisa FK 25 28
14. Adanaspor 25 26
15. Şanlıurfaspor 25 24
16. Tuzlaspor 25 24
17. Altay 25 15
18. Giresunspor 25 7
Takımlar O P
1. Liverpool 27 63
2. M.City 27 62
3. Arsenal 27 61
4. Aston Villa 27 55
5. Tottenham 26 50
6. M. United 27 44
7. West Ham United 27 42
8. Newcastle 27 40
9. Brighton 27 39
10. Wolves 27 38
11. Chelsea 26 36
12. Fulham 27 35
13. Bournemouth 26 31
14. Crystal Palace 27 28
15. Brentford 27 26
16. Everton 27 25
17. Nottingham Forest 27 24
18. Luton Town 26 20
19. Burnley 27 13
20. Sheffield United 27 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 66
2. Girona 27 59
3. Barcelona 27 58
4. Atletico Madrid 27 55
5. Athletic Bilbao 27 50
6. Real Betis 27 42
7. Real Sociedad 27 40
8. Las Palmas 27 37
9. Valencia 26 37
10. Osasuna 27 36
11. Getafe 27 35
12. Villarreal 27 32
13. Deportivo Alaves 27 29
14. Sevilla 27 27
15. Mallorca 27 27
16. Rayo Vallecano 27 26
17. Celta Vigo 27 24
18. Cadiz 27 19
19. Granada 26 14
20. Almeria 27 9