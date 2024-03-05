Keşan'da yerel seçimler için partilerin aday listeleri kesinleşti
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimlerinde partilerin ilçe seçim kurullarına ilettiği listelerin son hali belirlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’da partilerin Belediye Başkanı, İl Genel Meclis Üyesi aday listesi ve Belediye Meclis Üyesi listeleri şöyle;
KEŞAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
AK Parti: Mustafa Helvacıoğlu
CHP: Mehmet Özcan
İYİ Parti: Zafer Sarıkeçe
Yeniden Refah Partisi: Selim Uyar
Büyük BirlikPartisi (BBP): Hüseyin Cihangir Tuğsavul
DEM Parti: Abdullah Kaya
Zafer Partisi: Mustafa Aksu
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP): Melike Çolak
Gelecek Partisi: Aydoğan Ersöz
Hür Dava Partisi (HÜDAPAR): Resul Dalkılıç
Millet Partisi: Mehmet Kanar
Saadet Partisi (SP): Ahmet Köseler
BEYENDİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
AK Parti: Ferat Gülver
CHP: Muhammet Örnek
MHP: Taner Karlıdağ
Saadet Partisi: Güngör İleri
YENİMUHACİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
AK Parti: Mustafa Türker
CHP: Tamer Kıral
Saadet Partisi: Muhammet Çidem
KEŞAN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAY LİSTELERİ
AK Parti
Kontenjan:
Göksel Aktaş
Nizamettin Tezmen
Abdullah Usta (MHP)
Asil Üyeler;
1. İsmail Keleş
2. Serdar Duman (MHP)
3. Nuriye Altın
4. Berkay Uslu (MHP)
5. Neziha Simay Mercan Çelik
6. Zafer Tınmaz (MHP)
7. Yakup Balcı
8. Şafak Uslu
9. Bülent Güzel
10. Levent Uçar
11. Orhan Aydın
12. Hüseyin Arda (MHP)
13. Emine Dayı
14. Ecem Paçaman
15. Harun Altın
16. Hatice Göçer
17. Alaeddin Uzun
18. Çisem Akkaya
19. Leyla Göze
20. Ayşe Fırat
21. Orhan Kıral
22. Burak Acar
AK Parti Keşan Belediye Meclis Üyeliği Yedek Adayları:
1. Fehime Apaydın
2. Tuğçe Demirkıran
3. Fatma İnceyılmaz
4. Esen Ablak
5. Yadigar Arslan
6. Cemile Bulut
7. Dilek Taşkıran
8. Sabiha Talşık
9. Aynur Çayır
10. Mühesser Akçağlar
11. Semra Metin
12. Sefa Atılgan
13. Sercan Bilir
14. Cahide Camcı
15. Hamza Vural
16. Mehmet Karaağaçlı
17. Ramazan Çaylar
18. Ömer Çelik
19. Hafize Çalıkoğlu
20. Nurdan Başakçıoğlu Örlen
21. Ayten Kiracı
22. Çağlar Ayaşlı
CHP
Kontenjan:
1-Rasim Ergene
2-Mehmet Meriç
3-Şakir Bilgin Atlı
CHP Keşan Belediye Meclis Üyeliği Asil Adayları:
1-Hüseyin Yavaş
2-Figen Kanar Kayseri
3-Aydın Meriç
4-Işıl Irmak Aktan Erel
5-Mertcan Özkaya
6-Çiğdem Çeliktuğ Öztürk
7-Cahit Kemer
8-Mehmet Tabarlı
9-Mustafa Naci Öztürk
10-Bayram Şeker
11-İsmail Büyükvarlık
12-Onur Uluca
13-Mustafa Ak
14-Coşkun Düdük
15-Kubilay Öztürk
16-Nurettin Özmen
17-Can Boz
18-Ece Gülay
19-Sevil Duyan
20-Nihal Yücetürk
21-Ayşe Berber
22-Ayşe Özcan
CHP Keşan Belediye Meclis Üyeliği Yedek Adayları:
1. Yasemin Binbay
2. Ürfet Ürkmez
3. Eşref Buruk
4. Özer Yörük
5. Hüseyin Güler
6. Çetin Gezer
7. Ayşe Özgür Bölükbaşı
8. Dündar Kılınç Gülgün
9. Kamil Tunca
10. Melek Erlim
11. Asya Kesen
12. Yaşar Bozdağ
13. Hüseyin Vardar
14. Ali Özmen
15. Emel Yenice
16. Erol Öngün
17. İbrahim Öztürk
18. Murat Ar
19. İbrahim Çan
20. Nedim Kuru
21. Pınar Bilir
22. Berkant Binbay
23. İbrahim Dinç
24. İrfan Yazgılı
25. Salim Yatıkçı
İYİ Parti
Keşan Belediye Meclis Üyeliği Kontenjan Adayları:
1. Suat Dönmez
2. Ali Kara
İYİ Parti Keşan Belediye Meclis Üyeliği Asil Adayları:
1. Vural Özçelik
2. Dilek Pazarlı
3. Gökhan Burak Akça
4. Zafer Erdoğan
5. Okan Kulaoğlu
6. Turgay Balcı
7. Erdem Karagöz
8. Enver Demir
9. Göksel Filiz
10. Mustafa Sağdan
11. Canan Uykun
12. Özlem Üresin
13. Halil İbrahim Ekim
14. Özgür Özkan
15. Bahadır Şener
16. Emine Utaş
17. Onur Atılgan
18. Seçkin Tuna
19. Meltem Arslan
20. Sinan Topal
21. Gülümser Gürsel
22. Hüseyin Taşkıran
Saadet Partisi Keşan Belediye Meclis Üyeliği Asil Adayları:
1-Ayhan Özkan
2-Ahmet Erdoğan
3-Hasan Arıcı
4-Mehmet Aktaş
5-Tahir Çevik
6-Ali Zümbül
7-Emin Dinçtürk
8-Mehmet Suçıkar
Gelecek Partisi Keşan Belediye Meclisi Üyeliği Asil Adayları:
1-İhsan Kuşku
2-Ahmet Meriçoğlu
3-İzzet Kuşkonmaz
4-Musa Küçükavcu
5-Mustafa Konar
DEM Parti Keşan Belediye Meclis Üyeliği Asil Adayı:
1-Vedat Çağan
Hür Dava Partisi Keşan Belediye Meclisi Üyeliği Asil Adayı:
Hür Dava Partisi Keşan Belediye Meclisi Üyeliği Asil Adayı:
1. Ahmet Doğan
DEVA Partisi Keşan Belediye Meclisi Üyeliği Asil Adayı:
1. Hikmet Leşen
BBP Keşan Belediye Meclisi Üyeliği Asil Adayları:
1. Ramazan Sirkeci
Yeniden Refah Partisi Keşan Belediye Meclisi Üyeliği Asil Adayları:
1. Kubilay Ebren
2. Ramazan Aksu
3. Selçuk Nayam
4. Emirhan Karlıdağ
5. Emirkan Yaşadı
6. Samer Sınır
7. Halit Duygulı
8. Recai Talay
TKP Keşan Belediye Meclisi Üyeliği Asil Adayı:
1. Ahmet Baki Akten
Zafer Partisi Keşan Belediye Meclisi Üyeliği Asil Adayları:
1. Türkay Gümülcineli
2. Semih Yaşar Yılmaz
3. Cüneyt Karakaş
4. Ulaş Yavuz
5. Muhammet Ali Çepnioğlu
6. Mehmet Güven
7. Nagihan Gümülcineli
8. Caner Kırnak
BTP Keşan Belediye Meclisi Üyeliği Asil Adayı:
1. Umut Yüce
Beyendik Meclis Üyeleri Listesi Asil
AK Parti
Kontenjan:
Halil Gülverin
Meclis Üyeleri Asil Listesi
1. Murat Dinç
2. Nazım Demirelli
3. Ersan Şahin
4. Sevdiye Yüzbaşıoğlu
5. Ahmet Kurt
6. İdris Yağcı
7. Remziye Uçar
8. Nuri Kıymık
Beyendik Meclis Üyeleri Listesi Yedek
1. Cahit Sıvacı
2. Fatma Onater
3. Hicran Gider
4. Necdet Kırmaz
5. Hüseyin Şentürk
6. Muhammed Başoğulları
7. Harun Küçük
8. Yasin Koz
9. Ahmet Bilici
CHP
Kontenjan
Sedat Bilici
Beyendik Meclis Üyeleri Listesi Asil
1. Cemal Uyanık
2. Gürkan Yılmaz
3. Turgay Malcı
4. Hilmi Kanar
5. Ali Kulu
6. Nedim Uçak
7. Doğan Badem
8. Şehmus Korkmaz
Beyendik Meclis Üyeleri Listesi Yedek
1. Ersin Sarı
2. Ersan Erdemir
3. Sekan Yıldız
4. Çetin Atar
5. Kazım Çınar
6. Adem Güngör
7. Oktay Yılmaz
8. Haşim Kurt
9. Sami Bozdoğan
Yenimuhacir Meclis Üyeleri Listesi
AK Parti
Kontenjan:
Halil Alavurt
Yenimuhacir Meclis Üyeleri Listesi (Asil)
1.Abdullah Bayazıt
2.Cüneyt Bayar
3. Metin Başaran
4. Mehmet Güner
5. Ulvi Saylak
6. Fatma Şahinbaş
7. Lütfi Ünoğlu
8. Ayhan Kaltakçıoğlu
Yenimuhacir Meclis Üyeleri Listesi (Yedek)
1. Havva Özyıldırım
2. Serkan Tuna
3. İdriz Öngören
4. Emre Kayarı
5. Recep Bulut
6. Hüseyin Şahinbaş
7. Ufuk Kirezli
8. Bülent Ataman
9. Çetin Bayazıt
CHP
Kontenjan
Ali Osman Eren
Yenimuhacir Meclis Üyeleri Listesi (Asil)
1. Serdar Kale
2. Erdinç Çetinbaş
3. Hakan Yaşarbaş
4. Nagihan Tiryakioğlu
5. Latif Cinay
6. Serap Yılmaz
7. Nasuh Engin
8. Pınar Güripek
Yenimuhacir Meclis Üyeleri Listesi (Yedek)
1. Kemal Dolaştır
2. Muzaffer Günday
3. Sercan Çetin
4. Hasan Kahya
5. Esen Şahinbaş
6. Mehmet Kozlu
7. Rüstem Güner
8. Hüseyin Tekin
9. Selami Bayar
İL GENEL MECLİS ÜYELİĞİ ADAYLARI
AK Parti İl Genel Meclisi Üyeliği Asil Adayları:
1. Taner Altın
2. Emre Bölük
3. Emre Er
4. Yasemin Karabal
5. Hasan Özdere
AK Parti İl Genel Meclisi Üyeliği Yedek Adayları:
1. Asilcan İrcan
2. Türkalp Yayagaç
3. Gökhan Avkıran
4. Özgür Şaş
5. Merve Bayram
CHP Keşan İl Genel Meclis Üyeliği Asil Adayları:
1-Sezgin Gündoğdu
2-Vedat Koyuncu
3-Aladdin Öztürk
4-Mehmet Güneş Yılmaz
5-Olgu Karataşoğlu
CHP Keşan İl Genel Meclis Üyeliği Yedek Adayları:
1. Mehmet Ali Yetim
2. Erdinç Can
3. Nedim İşlek
4. Halil Büyükyatıkçı
5. Cemal Özdemir
İYİ Parti Edirne İl Genel Meclisi Üyesi Asil Adayları:
1. Caner Güneş
2. Yağmur Özdal
Saadet Partisi Keşan İl Genel Meclisi Üyeliği Adayları:
1-Ali Zontul
Gelecek Partisi Keşan İl Genel Meclisi Üyeliği Asil Adayları:
1-Çağdaş Canbaz
2-Savaş Küçükkoz
DEM Parti Keşan İl Genel Meclisi Üyeliği Asil Adayı:
1-Özcan Barut
Vatan Partisi Keşan İl Genel Meclisi Asil Adayı:
1-Şükrü Özer
Hür Dava Partisi Keşan İl Genel Meclisi Üyeliği Asil Adayı:
1. İzeddin Kalkan
Millet Partisi Keşan İl Genel Meclisi Üyeliği Asil Adayı:
1. Ömer Faruk Aktaş
Milli Yol Partisi Keşan İl Genel Meclisi Üyeliği Asil Adayı:
1. Mehmet Özlü
TİP Keşan İl Genel Meclisi Üyeliği Asil Adayları:
1. Selim Elgün
2. Derya Boynukara
SOL Parti Keşan İl Genel Meclisi Üyeliği Asil Adayları:
1. Cemil Semerci
2. Osman Demir
BBP Keşan İl Genel Meclisi Üyeliği Asil Adayı:
1. Burhan Bozkurt
Yeniden Refah Partisi Keşan İl Genel Meclisi Üyeliği Asil Adayları:
1. Abdulhalik Özkan
2. Ali Uyar
Zafer Partisi Keşan İl Genel Meclisi Üyeliği Asil Adayı:
1. Yalçın Akıncı
BTP Keşan İl Genel Meclisi Üyeliği Asil Adayı:
1. Gülçin Yıldız
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|28
|75
|2. Fenerbahçe
|28
|73
|3. Trabzonspor
|28
|46
|4. Beşiktaş
|28
|46
|5. Kasımpasa
|28
|40
|6. Başakşehir
|28
|39
|7. Rizespor
|28
|39
|8. Antalyaspor
|28
|38
|9. Sivasspor
|28
|38
|10. A.Demirspor
|28
|35
|11. Kayserispor
|28
|35
|12. Samsunspor
|28
|33
|13. Alanyaspor
|28
|33
|14. Konyaspor
|28
|31
|15. Ankaragücü
|28
|30
|16. Hatayspor
|28
|29
|17. Karagümrük
|28
|29
|18. Gaziantep FK
|28
|29
|19. Pendikspor
|28
|26
|20. İstanbulspor
|28
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|25
|61
|2. Göztepe
|25
|52
|3. Kocaelispor
|25
|45
|4. Sakaryaspor
|25
|43
|5. Bodrumspor
|25
|42
|6. Bandırmaspor
|25
|40
|7. Ahlatçı Çorum FK
|25
|39
|8. Boluspor
|25
|39
|9. Gençlerbirliği
|25
|34
|10. Erzurumspor
|25
|31
|11. Keçiörengücü
|25
|31
|12. Ümraniye
|25
|30
|13. Manisa FK
|25
|28
|14. Adanaspor
|25
|26
|15. Şanlıurfaspor
|25
|24
|16. Tuzlaspor
|25
|24
|17. Altay
|25
|15
|18. Giresunspor
|25
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|27
|63
|2. M.City
|27
|62
|3. Arsenal
|27
|61
|4. Aston Villa
|27
|55
|5. Tottenham
|26
|50
|6. M. United
|27
|44
|7. West Ham United
|27
|42
|8. Newcastle
|27
|40
|9. Brighton
|27
|39
|10. Wolves
|27
|38
|11. Chelsea
|26
|36
|12. Fulham
|27
|35
|13. Bournemouth
|26
|31
|14. Crystal Palace
|27
|28
|15. Brentford
|27
|26
|16. Everton
|27
|25
|17. Nottingham Forest
|27
|24
|18. Luton Town
|26
|20
|19. Burnley
|27
|13
|20. Sheffield United
|27
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|66
|2. Girona
|27
|59
|3. Barcelona
|27
|58
|4. Atletico Madrid
|27
|55
|5. Athletic Bilbao
|27
|50
|6. Real Betis
|27
|42
|7. Real Sociedad
|27
|40
|8. Las Palmas
|27
|37
|9. Valencia
|26
|37
|10. Osasuna
|27
|36
|11. Getafe
|27
|35
|12. Villarreal
|27
|32
|13. Deportivo Alaves
|27
|29
|14. Sevilla
|27
|27
|15. Mallorca
|27
|27
|16. Rayo Vallecano
|27
|26
|17. Celta Vigo
|27
|24
|18. Cadiz
|27
|19
|19. Granada
|26
|14
|20. Almeria
|27
|9