Keşan'da Yeniden Refah'tan Filistin açıklaması

Yeniden Refah Partisi Keşan İlçe Başkanı Selim Uyar, İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılarda orantısız güç kullandığını belirten bir yazılı açıklama yaparak, İslam ülkelerinin Filistin’e destek için kararlı ve cesur olması gerektiğini vurguladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Selim Uyar, İslam ülkelerinin Filistin'e destek için kararlı ve cesur olmasını istedi.

Uyar yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Merhum Necmettin Erbakan'ın Filistin konusundaki kararlılığını göstermişti. İslam ülkelerinin yöneticilerini, başbakanlığı esnasında El-Halil kentini korumak ve barışı muhafaza etmek üzere Mehmetçiği Filistin'e gönderen merhum Erbakan hocamız gibi kararlı ve cesur olmaya davet ediyoruz. İslam ülkelerinin yöneticilerini, başbakanlığı esnasında El-Halil kentini korumak ve barışı muhafaza etmek üzere Mehmetçiği Filistin'e gönderen merhum Erbakan hocamız gibi kararlı ve cesur olmaya davet ediyoruz İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın Filistin konusundaki duruşunu hatırlatarak, İslam ülkelerinin yöneticilerini, başbakanlığı esnasında El-Halil kentini korumak ve barışı muhafaza etmek üzere Mehmetçiği Filistin'e gönderen merhum Erbakan hocamız gibi kararlı ve cesur olmaya davet ediyoruz"