Keşan'da Saadet Partisi'nden 'Gelecek'e destek

Edirne'de Gelecek Partisi Keşan Belediye Başkan Adayı Aydoğan Ersöz’ün belediye meclis listesi Saadet Partililerden oluşacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Saadet Partisi Keşan İlçe yönetim kurulu Gelecek Partisi Belediye Başkan adayı Aydoğan Ersöz'ü ziyaret etti.

Başkan Ahmet Köseler ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette Saadet Partisi ile Gelecek Partisi’nin yerel seçimler ile ilgili ittifak yolları konuşuldu.

Edinilen bilgilere göre Saadet Partisi’nin Keşan’da Belediye Başkan Adayı çıkarmayacağı ve Gelecek Partisi Belediye Başkan Adayı Aydoğan Ersöz’e destek vereceği ve belediye meclis üyesi listesinin ise Saadet Partili üyelerden oluşacağı da öğrenildi.