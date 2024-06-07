Keşan'da Kadın Kolları Başkanı Emine Gegeoğlu adaylığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan Kadın Kolları İlçe Olağan Kongresi 10 Haziran 2024 Pazartesi İlçe Binasında gerçekleştirilecek. 12.00-14.00 saatleri arasında yapılacak seçimde adaylığını açıklayan tek aday Emine Gegeoğlu oldu. 2023 Kasım ayında göreve getirilen Gegeoğlu, pazartesi günkü seçime tüm kadın üyeleri davet etti.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - 31 Mart seçimleri öncesi 29 Kasım 2023 tarihinde göreve getirilen CHP Keşan Kadın Kolları Başkanı Emine Gegeoğlu, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Değerli Cumhuriyet Halk Partili kadınlarımız, göreve geldiğim günden itibaren 31 Mart Yerel Seçimlerinde sizlere özverili bir şekilde çalıştık. Bu özverili çalışmanın karşılığını da seçimi kazanarak aldık. Evimizden, eşimizden, çocuğumuzdan feragat ederek, partimizin başarısı için ter döktük. Bize verilen bu şanlı görevi partimize yakışır şekilde yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Partimizin şanlı bayrağını Keşan Belediyesinde yine dalgalandırdık. Ekonomik şartlar altında ev ekonomisi bozulan kadınlarımızın ekonomik hayata kazandırılması, ev ekonomilerine yardım edebilmeleri için ekonomik özgürlüğünü kazandırmaları için parti politikalarımız doğrultusunda projeler üretmemiz ve önümüzdeki olası erken genel seçime hazırlık yapmamız gerekiyor. Bu noktada kadınsız bir siyaset, kadınsız bir yaşam düşünülemez. Biz kadınlar olarak hayatın her kademesinde olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetin kadınları partimizi güçlü bir şekilde iktidara gelmesi için aynı yerel seçimlerde olduğu gibi varını yoğunu verecektir. 10 Haziran 2024 Pazartesi günü yapılacak Kadın Kolları Seçimlerinde adayım. Tüm kadın üyelerimizi oy kullanmaya partimize güç katmaya davet ediyorum”

GÜNDEM

1. Açılış

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3. Kongre Başkanlık Kurulu Seçimi (Başkan, İkinci Başkan, Yazman)

4. 29.11 2023-2024 yılı dönemi çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi

5. 29.11 2023-2024 yılı dönemi çalışma raporunun aklanması (ibra edilmesi)

6. İlçe Kadın Kolu Başkanı, İlçe Kadın Kolu Yönetim Kurulu ve İl Kadın Kolu Kongre delegelerinin seçimi

7. Dilek ve Temenniler

Kapanış.

Toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda seçim saatinden iki saat sonra çoğunluk sağlanmasa dahi katılan kadın üyelerle seçim gerçekleştirilecektir. Tüm kadın üyelerimizin katılımları rica olunur.