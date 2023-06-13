Keşan'da 'Gelecek'ten buğday yangınına karşı çağrı

Gelecek Partisi Keşan İlçe Başkanı Aydoğan Ersöz, turizm sezonunun başlamasıyla yoğun bir trafik yaşayan Çeltik-Beyköy-Erikli yolu ile ilgili önemli bir konuya dikkat çekti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gelecek Partisi Keşan İlçe Başkanı Aydoğan Ersöz, buğday yangınına karşı çağrıda bulundu.



Ersöz, söz konusu güzergahda kendisinin yaşadığı bir olayda, önünde seyreden bir aracın camından bir kişinin kolunu çıkarıp sigara izmaritini dışarıya attığını anlatarak, "Allah'tan bu arkadaş sigara izmaritini söndürüp atmış. Ya söndürmeseydi yangına sebep olabilirdi” dedi.

Bu yolun turizm için önemli olduğuna dikkat çeken Ersöz, "Bakın bu yol turizme giden yol. Bu yoldan binlerce araç geçiyor. Yolun sağında, solunda milli servet buğday tarları var. Devletin milletin ormanları var, bu yol Edirne İl Özel İdaresinin sorumluluğunda bir yol. Fakat yolun sağında ve solundaki şarampoller temizlenmemiş, ot içinde bakımsızlıktan çalılık olmuş. bu yolun şarampolleri sağlı sollu grayder ile temizlenmeli. Bu konuda yetkilileri ve İl Genel Meclisi üyelerini ivedilikle göreve davet ediyorum" diye konuştu.