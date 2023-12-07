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Keşan'da CHP yönetimi 'ön seçim' istiyor!

SİYASET 07.12.2023, 15:15
Keşan'da CHP yönetimi 'ön seçim' istiyor!

Aday adaylığı başvuru süreci hakkında bilgi veren CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, partisinden Keşan Belediye Başkanlığı için 6 aday adayının başvuru yaptığını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, partisinin 2024 yılı Mahalli İdareler Seçimleri için aday adaylığı başvuruları hakkında bilgi verdi.

21-28 Kasım arasında başlanan ve daha sonrasında 5 Aralık 2023 tarihine uzatılan süreçte partililerinin aday adaylığı için büyük bir ilgi gösterildiğini belirten Başkan Çakır, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için partimize ilgi gösteren tüm aday adaylarımıza canı gönülden teşekkür ederek, "Kimi partilerin aday adayı bulmakta zorluk çektiği böyle bir dönemde bize aday adaylığı için büyük ilgi oldu ve Türkiye’nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi umudun ve mücadelenin partisi olduğunu bir kere daha gösterdi" dedi.

“BERİ ÖN SEÇİMDEN YANA OLDUĞUMUZU HER FIRSATTA DİLE GETİRDİK”

Aday adaylığı süreci hakkında bilgi veren İlçe Başkanı Çakır, başvuru dönemi içerisinde Belediye Başkan Aday Adaylığı için 6, Belediye Meclis Üyeliği için 43 aday adayı ve İl Genel Meclisi Üyeliği için 17 aday adayı başvuruda bulunduğunu kaydetti. Belde Belediye Başkan Aday adaylığı için de 2 aday adayı başvurusunun olduğunu kaydeden Başkan Çakır, "Biz İlçe Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri ön seçimden yana olduğumuzu her fırsatta dile getirdik. Parti Meclisimiz 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde, seçim çevrelerinin özelliklerine göre 'Örgüt Denetiminde Ön Seçim', 'Örgüt Denetiminde Basit Aday Yoklaması' ve 'Örgüt Denetiminde Genişletilmiş Aday Yoklaması' adıyla Eğilim Yoklaması yöntemlerinin kullanılmasına karar vermiştir. En az bin seçim çevresinde önseçim yapılacak. Bu seçim çevreleri de haftadan haftaya belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacak. Yine tekrarlıyoruz; Keşan’da belediye başkan adayı belirleme aşamasında ön seçimden yanayız. Bunu milletvekillerimize, parti meclisimize ve genel başkanımıza ilettik. İleri günlerde sizlere konu hakkında bilgi paylaşımında bulunacağız. Aday adaylarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz ve kendilerine başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Hatırlanacağı gibi Keşan Belediye Başkan Aday Adaylığı için Ender Mağden, Ferudun Tümer, Mehmet Özcan, Mustafa Bezbaş, Orhan Çakır ve Şenol Yalı başvuruda bulundu.

Beyendik Belediye Başkan Aday adaylığı için mevcut başkanı Muhammet Örnek ve Yenimuhacir Belediye Başkan Aday Adaylığı için de Tamer Kral başvuruda bulundu.

Belediye Meclisi üyeliği için 43, İl Genel Meclisi üyeliği için 17 aday adayı başvurularını CHP Keşan İlçe Başkanlığına yaptı.

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