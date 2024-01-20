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Keşan'da CHP'li kadınlardan birliktelik buluşması

SİYASET 20.01.2024, 17:11
Keşan'da CHP'li kadınlardan birliktelik buluşması

Edirne'nin Keşan ilçesinde CHP'li kadınlar dayanışma kahvaltısında birlik ve beraberlik mesajları verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -  CHP Keşan İlçe Kadın Kollarının düzenlendiği dayanışma kahvaltısında birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Bine yakın partilinin katıldığı kahvaltıda CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan’ın yeniden Keşan Belediyesinde CHP bayrağını dalgalandıracağı vurgusu yapıldı. 

Kahvaltıda ilk söz alan CHP Keşan İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Gegeoğlu, hep birlikte, güzel bir gün geçirmek ve seçim öncesi geleceğe dair umutlarımızı paylaşmak için buluştuklarını belirterek, "Sizlere inanıyor, CHP olarak kadınların her alanda daha fazla söz sahibi olması için mücadele edeceğimizi belirtmek istiyorum. Hep birlikte, daha adil, eşit ve güçlü bir Türkiye için el birliğiyle çalışacağımıza olan inancımızı pekiştirelim. Diğer seçimlerde kadınlarımız partimizin tüm çalışmalarında fedakarca çalışmalarda bulundu 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde de aynı duygularla çalışacağız. 15 yıldır belediye başkanlığı yapmış belediye başkanımız Op. Dr. Sayın Mehmet Özcan’ı yeniden belediye başkanı yapacağız" dedi.

Edirne İl Kadın Kolları Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyesi Çiğdem Gegeoğlu da, salondakilerden söz isteyerek, "Önümüzdeki 2 ay evimizden, eşimizden, çocuklarımızdan, dostlarımızdan o CHP bayrağını tekrar Keşan Belediyesi'ne dikmeye ve Mehmet Özcan’ın tekrar belediye başkanı yapmaya var mısınız?" diye sordu.

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır da, 30 Aralık’ta hem Keşan’a, hem Trakya’ya hem Türkiye’ye örnek olacak bir demokrasi şöleni yaşadıklarını anımsatarak, partili üyelerin teveccühüyle Mehmet Özcan'ın sandıktan 1. çıktığını hatırlattı. "Keşan Mehmet Özcan’a, Mehmet Özcan da Keşan’a hasret" diyen Çakır, "Keşan Mehmet Özcan’a sevdalı, Mehmet Özcan da Keşan’a sevdalı, artık bu hasreti daha fazla uzatmayalım, 31 Mart’ta sevdalıları hep beraber kavuşturalım" dedi.

Keşanlı ve Trakyalı olmaktan bir kere daha gurur duyduğunu ifade eden CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan, seçimlere yaklaşık 70 gün kaldığını belirterek, "Zaman var diye biz gerçekten sıkı tutuyoruz. 20 günde 1,5 aylı iş yaptık. Sağ olsun bu çalışmalarda az önce il kadın başkanımızın vurguladığı gibi bizler eşlerimizden, eşler bizlerden, çocuklar dedelerinden babalarından annelerinden birazcık fedakarlık edecekler, Mart’ın sonu bahardır. Değerli hemşerilerim 2. Kez git o bayrağı al görevini bana verdiniz, bayrak 3. Kez bizde olacak. Bunun için hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Var mıyız bir kez daha yine almaya bayrağı! Bu gücünüzle bu zarafetinizle, bu medeniyetimizle biz orasını inşallah alacağız. Tekrardan 2. Kez geri alacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Mart’ın sonu bahardır" diye konuştu.

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