Keşan'da başkan adayından 'hazirun' şikayeti

CHP Keşan Belediye Başkan aday adaylarından Orhan Çakır, partisinin Keşan İlçe Başkanlığı'na verdiği dilekçe ile Hazirun Listesi'nde yer alan 514 üyenin adres ve iletişim bilgilerinin olmamasından şikayetçi oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde belediye başkanı aday adayı Orhan Çakır, CHP'li hazirun listesindeki çarpıklığa dikkat çekti.

Çakır partisine sunduğu dilekçesi ilgili olarak sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, bu durumun aday adaylarının eşit bir şekilde yarışmasını engelleyen büyük bir unsur olduğuna vurgu yaptı.

Çakır paylaşımında, "Siyasi partilerde ön seçimler demokrasinin vazgeçilmez bir öğesidir, ancak Keşan Belediye başkan adaylığı için 2254 Üyenin oy kullanacağı hazirun listesinde 514 kişinin adres ve iletişim bilgilerinin olmaması aday adaylarının eşit bir şekilde yarışmasını ve mücadele etmesini engelleyen en büyük unsurdur. 100 yılllık bir tarihi olan Hak, hukuk ve adaleti savunan CHP’sinin askıya çıkan listelerine itiraz ederek, adaletli bir seçim süreci ve bu şaibenin ortalıktan kalkması dileklerimle CHP Genel merkezimizin vereceği kararı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.