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Keşan'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

SİYASET 11.02.2024, 15:00
Keşan'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde AK Parti’nin 31 Mart seçimleri öncesi Seçim Koordinasyon Merkezi bürosu düzenlenen törenle hizmete girdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da Fevzi Çakmak Caddesi No: 6’da eski Yapı Kredi Bankası’nın bulunduğu yerdeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP İlçe Başkanı Adnan İnan,  AK Parti Beyendik Belediye Başkan Adayı Ferat Gülver ile partililer katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtında saygı duruşunda bulunulması sonrasında  tören AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde devam etti.

AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, her zaman desteklerini esirmeyen Keşanlılara, teşkilatına ve Cumhur İttifakı'na bir kez daha teşekkür etti.

Bugüne kadar yaptıkları çalışmaları ve bundan sonra yapacakları her proje için Keşan Belediye Başkanı ile birlikte hareket edeceklerini belirten Kılınç, "Biz hız kesme Keşan diyoruz. Adayımız Mustafa Helvacıoğlu ve teşkilatımızla birlikte bütün çalışmalarımızı yapacağız. 5 yıllık görev sürecinde güleryüzlü hızlı ve kaliteli bir hizmet anlayışı içerisinde ilçemize hizmet etmenin gurunu yaşadık. Hedefinde insan olan  sosyal belediyecilik anlayışı içinde vatandaşlarımızın  talep ve isteklerini yerine getirdik. Bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra da halk odaklı projelerimizle ilçemizi hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Seçim Koordinasyon Merkezi’mizin açılışı hayırlı uğurlu olsun. Durmak yok yola devam diyorum” diye konuştu.

Keşan Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu da, "Biz ‘durmak yok, yola devam’ diyenleriz" diyerek, 31 Mart’a büyük bir özgüvenle gittiklerini söyledi.

Milletin terazisinde tartılmayı heyecanla beklediklerini ifade eden Başkan Helvacıoğlu, "Hep beraber alnımız açık, başımız dik yürüyoruz. 100 projemizle, Keşan’ın ikinci yüzyılına hazırız. Makamların değil sokakların ve halkın hizmetkarıyız.  Ağustos böceği değil, karınca belediyeciliği yapmaya talibiz. Biz Keşan ittifakına talibiz. Keşan seçim koordinasyon merkezimiz hayırlı olsun. Artık burası AK Parti’lilerin olduğu kadar CHP’lilerindir. MHP’lilerindir. İYİ Parti’lilerindir. Hangi görüşten olursa olsun tüm kardeşlerimizindir. Burası, her Keşanlının ikinci mekanıdır, burası Keşan sevdalısı Keşanlılarındır. Hangi partili olursa olsun herkesi çayımızı içmeye davet ediyorum. Kim ne olursa olsun, neye inanırsa inansın baş köşemizdedir. Sizden bir ricam var. Keşan’ın geleceği için sizi göreve davet ediyorum. Lütfen hepimiz, kapı kapı dolaşalım. Keşan’da son 5 yılda yapılan eserleri anlatalım. Lütfen hepimiz, bütün Keşan ile kucaklaşalım” dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal da, 5 yılda Keşan’da önemli işlere imza attıklarını dile getirerek, Keşanlıların hizmet belediyeciliği ve gerçek belediyeciliği yaşamaya devam edeceklerine inancının tam olduğunu söyledi. Konuşmalar sonrasında katılımcılar, merkezin açılış kurdelesini alkışlarla kesti.

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