Keşan'da AK Parti Gençlik İsa Vural'a emanet

AK Parti Keşan Gençlik Kolları Başkanı Beril Üğdül’ün Edirne İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı’na atanması ile boşalan AK Parti Keşan Gençlik Kolları Başkanlığı’na İsa Vural atandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İsa Vural’a mazbatası AK Parti İl Başkanlığı’nda yapılan törenle İl Başkanı Belgin İba tarafından takdim edilirken törene AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da katıldı.

Başkan Vural, mazbatasını alması sonrasında yaptığı açıklamada, "Kıymetli genel başkanım Sayın Eyyüp Kadir İnan’a, Teşkilat başkanımız Sayın Yusuf İbiş’e, Ak Parti Edirne il başkanımız sayın Belgin İba’ya, Edirne Milletvekilimiz Sayın Fatma Aksal’a, Edirne il gençlik kolları başkanımız sayın Barış Gündoğdu’ya ve Keşan ilçe başkanımız sayın Gürcan Kılınç’a şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra Keşan gençliği için Spordan-Sanata, Eğitimden-Kültüre, Tarihten- Bilime nice faaaliyetler sürdüreceğimize inanıyorum. Önceki dönem Keşan ilçe gençlik kolları başkanımız sayın Beril Üğdül’e vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.