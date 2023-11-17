Keşan'da AK Parti'den ilk aday adayı Ferhat Gülver oldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde belediye başkanlığı için ilk olarak Ferhat Gülver Beğendik Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti’de yerel seçimlerle ilgili başlayan seçim sürecinde belediye başkanlığı ilk aday adaylığı başvurusu gerçekleşti.

AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı’da gerçekleştirilen toplantı ile Ferhat Gülver, 31 Mart 2024’te gerçekleşecek Beğendik Belediye Başkanlığı için başvurusunu yaparak başvuru dosyasını teslim etti.

AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı ve eski Beğendik Belediye Başkanı Nuran Uslu ile partililerin katıldığı toplantıda başvuruların 22 Kasım'a kadar devam edeceğini hatırlattı. Beyendik ve Yenimuhacır beldeleri dahil olmak üzere hizmet anlamında hükümetin destekleri ve belediye başkanlarının da çalışkanlıkları ile bölgeye çok iyi hizmetler yaptıkları ve yapmaya da devam edeceklerini belirten Başkan Kılıç, "O yüzden Beyendik beldemizi de yeniden geri kazanmak istiyoruz. Halkımızda bu teveccühü de görüyoruz. Ferhat başkanımızla da bunu yapacağımıza inanıyoruz ama tabi aday adaylık süreci devam ettiği için süreç bittikten sonra daha detaylı olarak yapacağımız hizmetleri projeleri sahada iyi anlatacağımıza inanıyoruz. Çünkü biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın izinden gönül belediyeciliğini en iyi hizmet şeklinde yansıtan ve bunu başaran bir partiyiz. Aday adaylık sürecimizi hepimize hayırlı olsun" dedi.

AK Parti'den Beyendik'e talip olan alan Ferhat Gülver ise, yerel seçimlerin tüm ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, oluşturacakları ekiple Beğendik’i yeniden Nuran başkanın bıraktığı şaşalı yıllarına geri götürmek amacında olduklarını söyledi.

"Beğendik son 4.5 yılda 2 tane görülen önemli proje var" diyen Belediye Başkan aday adayı Gülver, "Bunlar da bizim zamanımızda yapılan müracaatlarla başlamıştı. Bunlardan biri içme suyu biri de doğalgaz projesidir. Onların haricinde kendileri sağolsun Edirne Belediye Başkanı’nın Beğendik’imize bir jesti kaldırım yapılmasını gerçekleştirdiler. Başka da öyle elle tutulur bir projeleri yok, ama sahiplenmeyi beceriyorlar. Teşekkür etmeyi bilmiyorlar, gerek içme suyu konusunda gerekse devam etmekte olan doğalgaz projesinde çünkü belgeleri belli her şey belli. 2018 yılında müracaatı yapılmış bir proje ve süreç devam ediyor. Hatta geciktiler, gecikmiş olmanın özrü bir yana bunlar sahiplenerek kahramanlı edasındalar. Beğendik Belediyesi’ni İşkur’a çevirdiler, bunlara 5-10 tane sıfır maliyetli İşkur’dan çalışan pırıl pırıl iş bilen insanlar bıraktık. Onları çalıştırmadılar, çalıştıramadılar. Şimdi İşkur gibi seçim öncesinde verdikleri iş vaadlerini yerine getirmenin telaşındalar, bunun paniğini yaşıyorlar. Tabiri yerinde ise bir cenaze bırakmış oluyorlar. Oysa biz orada milletin hakkını, haddinden fazla çalışan insanlara bir ödeme yerine insanlara hizmet etmek lazım. Bizim hedefimiz de bu olacak inşallah, dediğim gibi hedefimiz Beğendik’i tekrar eski günlerine döndürmektir. İnşallah ekiple, belde halkıyla, buna hazırız. Çünkü Beğendik Keşan’da ve Yenimuhacır da yapılan gözlüyor, gözlemliyor, herkes gelen hizmetlerin farkında. Dolayısıyla iktidar partisinin başkanını seçerek Beğendik’i tekrar hizmetle buluşturacağız. Biz bu seçimde Beğendik’in kaderini Beğendiklilerin belirlemesini istiyoruz. Dışarıdan adam yazımı biz yapmıyoruz, umuyorum onlar da yapmıyordur ve yaptırmayacağız da hızlı bir şekilde takip edeceğiz. Partimizin avukatları ile bu süreci takip edeceğiz. Beğendik’in kaderini Beğendikliler belirlesin.” diye konuştu.

AK Parti Beyendik Belde Başkanı Salim Değişçi de Ferhat Gülver’in aday adaylığını hayırlı olmasını diledi.