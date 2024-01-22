Keşan Belediyesinde yine CHP bayrağı dalgalanacak

Keşan'da CHP’li Kadınlar dayanışma kahvaltısında birlik ve beraberlik mesajı verdi.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Kadın Kollarının düzenlendiği dayanışma kahvaltısında birlik ve beraberlik mesajı verildi. Kahvaltıda CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan’ın yeniden Keşan Belediyesinde CHP bayrağını dalgalandıracağı vurgusu yapıldı. 20 Ocak 2024 Cumartesi günü Cennettepe Binbay Restoran’da düzenlenen dayanışma kahvaltısında 1000’e yakın CHP’li kadın katıldı. Coşku içinde geçen kahvaltıya CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Mehmet Özcan, Yenimuhacir Belediye Başkan Adayı Tamer Kıral, Keşan Kadın Kolları Başkanı Emine Gegeoğlu, CHP Keşan İlçe Yönetimi, İl Yönetimi, CHP Edirne Kadın Kolları Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyesi Çiğdem Gegeoğlu, çevre ilçelerin kadın kolları üyeleri, partili kadınlar katıldı. CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve Keşan Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Mehmet Özcan, kahvaltıya katılan kadın kolları üyelerinin tek tek masalarına giderek ziyaret etti.

Kahvaltıda sözü ilk alan CHP Keşan İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Gegeoğlu, kahvaltıya gelen davetlilere hoş geldiniz diyerek, şunları söyledi: “Bugün burada, Cumhuriyet Halk Partisi Keşan Kadın Kolları olarak düzenlediğimiz bu kahvaltıda sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Hep birlikte, güzel bir gün geçirmek ve seçim öncesi geleceğe dair umutlarımızı paylaşmak için buradayız.

Bugünün öncesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara verdiği değerleri hatırlamak ve bu değerlere olan bağlılığımızı vurgulamak istiyorum. Genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran büyük liderimiz olarak, kadınları toplumsal, ekonomik ve siyasi hayatta ön planda görmüş, onlara eşit haklar tanımış ve güçlü bir şekilde desteklemiştir.

Bugün burada bir araya gelmemizin sebeplerinden biri de bu değerlere olan bağlılığımızdır. Bizler, Atatürk'ün izinden giderek, bu toplumun şekillenmesine katkıda bulunacak, güçlü ve bilinçli bireyler olarak önemli bir rol üstleneceksiniz. Unutmayın ki, sizin güçlü olduğunuz bir toplum, daha güzel bir Türkiye demektir.

Sizlere inanıyor, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadınlarımızın her alanda daha fazla söz sahibi olması için mücadele edeceğimizi belirtmek istiyorum. Hep birlikte, daha adil, eşit ve güçlü bir Türkiye için el birliğiyle çalışacağımıza olan inancımızı pekiştirelim.

Diğer seçimlerde kadınlarımız partimizin tüm çalışmalarında fedakarca çalışmalarda bulundu 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde de aynı duygularla çalışacağız. 15 yıldır belediye başkanlığı yapmış belediye başkanımız Op. Dr. Sayın Mehmet Özcan’ı yeniden belediye başkanı yapacağız.

Hepinize birlik ve beraberliğimizi gösterdiğimiz bu güzel kahvaltıya geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyor, birlikte nice başarılara imza atacağımız günleri diliyorum. Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir gün geçirmenizi temenni ediyorum. Teşekkür ederim.”

Ardından sahneye Edirne İl Kadın Kolları Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyesi Çiğdem Gegeoğlu geldi. Gegeoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Kendisine belediye başkanım diye hitap etmek istiyorum. Biz seçimi bitirdik. Sizlerden bir söz almak için sahneye çıktım. Kadınlar, canı gönülden her koşulda evlerinden, eşlerinden, çocuklarından fedakarlık yaparak her seçimde geldiler. Ama. Bugün biraz daha kıymetli bir şeyimiz daha var. O bayrağı geri almak zorundayız. O bayrağı ben biliyorum ki bu salondaki kadın arkadaşlarımız bir araya gelirse biz o bayrağı hiç zorlanmadan geri alırız. O yüzden buradaki tüm kız kardeşlerimden, annelerimden, arkadaşlarımdan yani kadın dostlarımızdan bir söz istiyorum hepinizden. Önümüzdeki 2 ay evimizden, eşimizden, çocuklarımızdan, dostlarımızdan o Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını tekrar Keşan Belediyesine dikmeye ve Mehmet Özcan’ın tekrar belediye başkanı yapmaya var mısınız? Çok teşekkür ediyorum hepinize.”

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, kahvaltıya davetlileri selamlayarak şunları söyledi: “30 Aralık’ta hem Keşan’a hem Trakya’ya hem Türkiye’ye örnek olacak bir demokrasi şöleni yaşadık. Birbirinden kıymetli 5 aday adayımız yarıştı ve Cumhuriyet Halk Partili üyelerin teveccühüyle Mehmet Özcan başkanım sandıktan 1. çıktı. O günden sonra yek vücut olduk tek yürek olduk, başkanımıza ‘Yürü önümüzden biz senin arkandayız biz bu bayrağı 6 oklu şanlı bayrağı Keşan Belediyesine hep beraber dikeceğiz dedik ve vakit kaybetmeden çalışmaya başladık. Gittiğimiz her yerde büyük bir teveccühle karşılaştık. Şunu gördük. İnsanlar Cumhuriyet Halk Partisini özlemişler. İnsanlar Cumhuriyet Halk Partili belediyeciliği özlemişler, insanlar sosyal demokrasiyi özlemişler, insanlar gerçekten yüreğinde Mustafa Kemal Atatürk sevgisini taşıyan insanları özlemişler, biz hep bunu gördük, bunu yaşadık. 30 Aralık’tan beri vakit kaybetmeden çalışıyoruz dedim ya. Dün sabah aydınlanmadan yola çıktık akşam eve girdiğimizde saati hatırlamıyorum. Ben gencim kendime güveniyorum diyordum. Başkanımın da benden geri kalan yanı olmadığını gördüm. Çok çalıştık. Akşam yattığımda kendimi çok yorgun hissediyordum. Ama bu salona girince, bu birbirinden kıymetli kadınları görünce inanın bende hiç yorgunluk kalmadı. Kendimi ilk günkü kadar güçlü hissediyorum, kendimi ilk günkü kadar adanmış hissediyorum, kendimi ilk günkü kadar heyecanlı hissediyorum ve buradan iddia ediyorum. Bu kadınlar bu salonu doldurduysa bu iş bitmiştir. Keşan artık Cumhuriyet Halk Parti’nindir. Bu şiiri çok seviyorum, yine söyleyeceğim çünkü çok yeri. Hani Ahmed Arif diyor ya son dizelerinde

Gör yeniden nasıl yaratılırım

Namuslu genç ellerimle

Kızlarım, oğullarım var gelecekte

Her biri vazgeçilmez cihan parçası

Kaç bin yıllık hasretimin goncası

Gözlerinden gözlerinden öperim

Bir umudum sende anlıyor musun?

Diyor ya. İşte bir umudumuz sizde. Bir umudumuz burayı tıklım tıklım dolduran Cumhuriyet Halk Partili kadınlarda bir umudumuz Keşan’ı daha önce 15 sene gururla yöneten bayrağımızı orada gururla dalgalandıran Op. Dr. Mehmet Özcan başkanımda. Başkanım seni çok özledik. Artık bizi daha fazla bekletme. Bu insanlar senin için geldi seni bekliyorlar. Yüksek alkışlarınızla ben adayımızı değil belediye başkanımızı sahneye davet ediyorum. Bundan sonra herkes susacak Mehmet Özcan konuşacak. Keşan Mehmet Özcan’ı konuşacak. Gezdiğimiz her yerde şunu gördük. Keşan Mehmet Özcan’a, Mehmet Özcan da Keşan’a hasret, Keşan Mehmet Özcan’a sevdalı, Mehmet Özcan da Keşan’a sevdalı, artık bu hasreti daha fazla uzatmayalım, 31 Mart’ta sevdalıları hep beraber kavuşturalım. Hepinize bir kere daha sevgilerimi, şükranlarımı sunuyorum.

Çakır’dan sonra konuşan CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan da davetlileri selamladıktan sonra şunları kaydetti: “Buraya çıkarken bir sürü şeyler geçti kafamdan, onu söyleyeyim, bunu söyleyeyim diye ama emin kardeşimin son anda söylediklerinden sonra hepsi kafamdan gitti. Yaşamım boyunca hiç belediye başkanı olacağım aklımın ucundan geçmiyordu. 1999 yılında partimizin bir grubu tarafından büyük başkanımız Mehmet Gemici’ye karşı aday olmam konusunda davet geldi, mesleğime kıyamadım 5 sene istedim. 2004 geldi 5 sene geçti. Maalesef belediye meclisinde azınlıkta olduğumuz için Keşan Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisinin elinden gitmişti. 20 yıl önce 8 Şubat 2004’te bu yıl da yaptığımız ön seçim gibi ön seçimden çıktık. Ciddi bir oy farkıyla Keşan Belediyesini geri aldık. 2019 seçimlerinde belediye başkanı adayı değildim. Ben seçim kaybetmedim. Yine tarih tekerrür etti. 2019 yılında seçimi kaybetti arkadaşlarımız ve parti üyeleri, sokaktaki insanlar ağız birliği yapmışken sensiz olmaz, gel burayı tekrar al davetiyle bir 4. Dönem için beni yola koydular ve ben de bu sese kulak verdim. Girdim yine ciddi bir çoğunlukla parti içi yarışmadan Mehmet Başkan tekrardan gir o bayrağı al bize getir diye bana yine ağır bir görev yüklediler. Yüklediniz. Bu yükü beraber taşıyacağız. Bu tür etkinlikler bir kişinin gayreti, fedakarlığı ile olacak şeyler değil. Biz bir olduğumuzda beraber olduğumuzda yapamayacağımız işler yoktur. Değerli hemşerilerim, salona gelen sayın hanımefendilerin zarafetini gördüm. Emin olun Keşanlı ve Trakyalı olmaktan bir kere daha gurur duyuyorum. Hepiniz sağ olun var olun. Bu güzellik ve zarafet karşısında insan yüzlerce defa ağlasa yine ağlayası gelir. Ama Mustafa Kemal Atatürk’ü hemen aklıma gelir. Bize medeni bir toplum hedefi koymuştu. Kadınlarımıza dünyada nadir ülkelerden biri olarak seçme seçilme hakkı verdi. Talibanı görüyorsunuz Afganistan’ı. Böyle bir şeyi görseler rüyada olsa inanmazlar ama sizler yaşıyorsunuz. Ne mutlu ki o ekip çalışmasını, Kurtuluş Savaşını yapanlara ondan sonra köhnemiş bir imparatorluğu bir kenara itip, yepyeni bir Cumhuriyet kuran ekibe başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, hepsinin ruhları şad olsun, Allah onlardan razı olsun. Değerli hemşerilerim, yaklaşık 72 gün var 31 Mart’a. Zaman var diye biz gerçekten sıkı tutuyoruz. 20 günde 1,5 aylı iş yaptık. Sağ olsun bu çalışmalarda az önce il kadın başkanımızın vurguladığı gibi bizler eşlerimizden, eşler bizlerden, çocuklar dedelerinden babalarından annelerinden birazcık fedakarlık edecekler, Mart’ın sonu bahardır. Değerli hemşerilerim 2. Kez git o bayrağı al görevini bana verdiniz, bayrak 3. Kez bizde olacak. Bunun için hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Var mıyız bir kez daha yine almaya bayrağı! Bu gücünüzle bu zarafetinizle, bu medeniyetimizle biz orasını inşallah alacağız. Tekrardan 2. Kez geri alacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Mart’ın sonu bahardır.