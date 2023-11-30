Kerman: İpsala için göreve hazırım

Edirne'de önceki dönem İpsala Belediye Başkanı ve 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde AK Parti’den Belediye Başkan aday adayı olan Mehmet Kerman, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimlere hazır olduğunu belirterek “Hayalini kurduğumuz projeleri devreye alacağız” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala’nın sorunlarını yakından takip ettiğini,5 yıllık süreçte izleme imkânına sahip olduğunu, birçok kesimlerle bilgi alışverişinde bulunduğunu kaydeden Kerman,”2014-2019 dönemleri arasında İpsala’nın yer altı ile ilgili sorunlarının hepsi çözüme kavuşmuştur. Bundan sonraki dönemde Allah bize nasip eder, genel merkezimiz teveccüh gösterir ve halkımız bizi yeniden bu göreve seçerse İpsala’mıza hayalini kurduğumuz projelerimizi devreye alacağız” dedi.

5 yıllık süreçte geniş kapsamlı bir muhasebe yapma fırsatı bulduğunu vurgulayan Kerman,”5 yıllık dönemde hem muhasebe yapma fırsatı buldum. Hem de projeler hakkında çalışmalar yaptım. Ben iddialı bir siyasetçiyim. İpsala’ya yaptıklarımız hepimizin malumudur. Yapacaklarımız ise yaptıklarımızın teminatıdır.” dedi.

“OSB HAYALİMİZDİ GERÇEK OLUYOR”

2019 seçimlerinde Karma Organize Sanayi Bölgesi kurulması için söz verdiğini kaydeden Kerman, Bugün bu hayalin gerçeğe dönüşmesinden sevinç duyduğunu belirtti.

İpsala’nın bir yandan OSB kurulurken, diğer yandan da kendisini konut bakımından hazırlaması gerektiğini belirten Kerman, ”İpsala’mızı OSB’nin şartlarına göre hazırlamak zorundayız. Aksi takdirde istediğimiz gelişmeyi kaydedemeyiz” şeklinde konuştu.