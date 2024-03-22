Son Dakika

Kemal Okuyan ve Peletidis'ten ortak açıklama

Yunanistan’ın YKP'li Patras Belediye Başkanı Kostas Peletidis, TKP'nin konuğu olarak Türkiye’ye geldi Yapılan ortak toplantıda seçimler ve belediyecilik değerlendirdi

SİYASET 22.03.2024, 13:44
Kemal Okuyan ve Peletidis'ten ortak açıklama

Yunanistan’ın YKP'li Patras Belediye Başkanı Kostas Peletidis, TKP'nin konuğu olarak Türkiye’ye geldi. Yapılan ortak toplantıda seçimler ve belediyecilik değerlendirdi.İSTANBUL (İGFA) - TKP ve YKP temsilcilerinin İstanbul’da gazetecilerle buluştuğu toplantıyı, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan açtı. TKP’yle YKP arasında çok derin bir dostluk ve işbirliği ilişkisi olduğunun altını çizen Okuyan, görüşme sırasında iki parti arasında görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti.

Okuyan, “Türkiye’de bizim her zaman şikayetçi olduğumuz bir seçim atmosferi vardı, yıllardır ‘Türkiye siyasetten arındırılıyor, partiler parti olmaktan çıkıyor, kişiler öne çıkarılıyor’ diyorduk, ama hiçbirimiz bu seçimlerde yaşananları beklemiyorduk” dedi.

TKP’nin sahada ve medyadaki tüm çabasına rağmen Türkiye’de siyasi programlara, dünya görüşlerine, ideolojik referanslara dair bir tartışma yürümesini sağlayamadığını belirten Okuyan, “Siyaset yerine kişileri tartışıyoruz. O kişilerin de siyasi görüşlerini değil, hangisinin hangisine daha iyi laf soktuğunu tartışıyoruz” dedi.

"İŞİ SU SAĞLAMAK OLAN BELEDİYENİN SU FABRİKASI OLUR MU?" Okuyan, Türkiye’de çok önemli başlıkların bu atmosfer nedeniyle güme gittiğini söyleyerek şöyle devam etti: “Bir örnek vereyim. Dün izledim, TKP Youtube sayfasında İBB Başkan adayımız Orhan Gökdemir’le Kaya Tokmakçıoğlu’nun programı var. Orada konuşulanların onda biri konuşulmuyor İstanbul’a dair seçimlerde.”

Orhan Gökdemir’in programda dile getirdiği “Bir belediyenin su fabrikası olur mu” sorusuna atıfta bulunan Okuyan, “Bunu nasıl kimse sorgulamaz? Bir belediyenin esas işlerinden biri sağlıklı içme suyu sağlamak. Bunun yerine su üretip satılması nasıl kabul edilebilir? Kimse bunları gündeme getirmiyor.”

"PARA SAYMA MAKİNELERİNDEN BİNLERCESİ HER YANDA ÇALIŞIYOR" İstanbul seçimlerinde gündeme getirilen “para sayma görüntüleri” tartışmasına değinen Okuyan, “Detayını bilemeyiz. Ama İstanbul’un her köşesinde o para sayma makinelerinin çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. AK Parti bilmiyor mu bunu sanki? O makineler, İstanbul’un taşının, toprağının, her yanının satışında kullanılmadı mı? Bütün partilerde o makinelerden binlercesi var” değerlendirmesini yaptı.

“Biz komünist partisiyiz” diyen Okuyan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında yaşananları anlattı. Yayına telefonla bağlanan bir muhalefet temsilcisi için “Salonda olsaydı kavga çıkardı” diyen Okuyan, herkesin solcuyla solcu, sağcıyla sağcı olmasından bıktıklarını vurguladı. 

“Bağlandı, ‘Türkiye’de bir devrimci durum yaşanıyor şu anda’ diyor. Marksist kavramlar kullanıyor. Ne işi var bunların bir düzen partisi sözcüsünün dilinde? Kimse de sormuyor ‘Beyefendi siz ne ara Marksist oldunuz, madem oldunuz, ne işiniz var CHP’de’ diye.”

"LİBERAL DEMOKRAT PARTİ’Yİ ÖZLEMEYE BAŞLADIK" TKP Genel Sekreteri, “LDP’yi özlemeye başladık” dedi, “Kimsenin ne dediği belli değil. Ve buna sol partiler de dahil oldu.”

Okuyan, “Siyaset taraflar arasında olur. Biz tarafları olmayan bir seçimde yurttaşlarımızı taraf olmaya çağırıyoruz, bu çok yorucu. Karşımıza faşistler, sosyal demokrasiye gerçekten inanan sosyal demokratlar, İslamcılar çıksın. Olmuyor. Herkes kalıptan kalıba giriyor. Şu andaki adayların yarısı son bir yıl içerisinde parti değiştirmiş. İnsanların siyasi görüşü değişebilir, ama bari niye değiştiğini söylesinler, biz de bilelim. Mesele sadece Hamza Dağ’ın parti rozeti takmaması değil ki, herkes ona taktı. AK Parti’nin içinde gizli CHP’liler var, CHP’nin içinde gizli İYİ Partililer var… Çorba gibi. TKP bu karmaşanın içinde dimdik ayakta durmaya, siyaset yapmaya çalışıyor, bize ‘demode’ diyorlar. Göreceğiz. Kim eski kafalı, kim modern göreceğiz.”

Fakat Okuyan’a göre TKP, halkın içindeki çalışmalarını çok rahat yürütüyor. “Türkiye’nin her yerinde çalışıyoruz. Fakat bu belden aşağı siyaset atmosferinin parçası olmamak için çok uğraşıyoruz.”

Okuyan, siyasi tartışma yürütmek için çağrıda bulundu: “Çağrımızdır bütün partilere, çıksınlar TKP’nin karşısına. Ama sorun şu, üç dakika sürer o tartışma. Aptallaşıyorlar o ortamda. Fikir yok. Dillerini bile kaybettiler, Türkçe’yi dahi düzgün konuşamıyorlar. Meydan okuyoruz hepsine.”

"BÜTÜN ANKET ŞİRKETLERİ BİRİLERİNİN MANİPÜLASYON ARACI" Okuyan, toplantıda, seçim anketlerine ve bu anketleri yapan şirketlere de tepki gösterdi. “TKP’nin birtakım yakışıksız yöntemlerle yok sayılmaya çalışılması çabalarına girmek istemiyorum, biz komünist partisiyiz, alışığız” diyen Okuyan, “Ama bakın, bir muhalefet partisi Kadıköy’de anket yapıyor, herkesin konuştuğu sayın Maçoğlu ankette yok. Neymiş efendim, sorular adaylar belirlenmeden hazırlanmış. Hangi tarihte yayımlanıyor? Mart’ın 10’u. Hatay Defne’de aynı, ısrarla insanlar ‘Biz TKP’ye vereceğiz’ diyor, ‘Yok bizim elimizdeki listede öyle bir parti’ diyorlar. Bu nasıl bir dünyadır? Bütün anket şirketleri birilerinin manipülasyon aracı” yorumunda bulundu.

“Biz bu ortamdan uzak duracağız. Bakın, üzerinde tepinebileceğimiz partilere dahi bir şey söylemiyoruz. Muhalefet birbirine giriyor densin istemiyoruz. Bıraktık, onlar bu siyaset ortamında çürüsün. Biz kendimize güveniyoruz. Biz 1 Nisan’da yine görev başındayız. Bakalım diğerleri insan içine çıkabilecekler mi… Bakalım kaçı seçildiği partiden istifa edecek…”

Yerel seçimlerde ortaya çıkan siyaset ortamına dair eleştirilerini sürdüren TKP Genel Sekreteri, “Türkiye’de bir sürü aday, ihalelerdeki çantacılar gibi başka partilerden para koparmak için aday oluyor ve bunu herkes biliyor” dedi.

"MÜCADELEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Kemal Okuyan’ın ardından sözü Patras Belediye Başkanı Kostas Peletidis aldı. Peletidis, “TKP’nin yerel seçimlerde güçlenmesi, TKP’li belediye başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin seçilmesi halk için büyük önem taşıyor. Halkın daha iyi bir yaşam mücadelesinde  böyle bir dayanağa sahip olması oldukça önemli bir gelişme olacaktır” dedi.

Her iki ülkede de büyük yıkım ve mağduriyetlere neden olan politikalarla karşı karşıya olunduğunu belirten Yunan Belediye Başkanı, “Halkın güvenliği ve ihtiyaçları iki ülkede de birer maliyet olarak görülüyor ve sermaye gruplarının karları uğruna feda ediliyor. Azınlığın karlarına hizmet edilmesi için değil çoğunluğun ihtiyaçlarının karşılanması için  komünistlerin her yerde güçlendiği bir mücadeleye ihtiyacımız var” dedi.

Patras, Yunanistan’ın Batı Yunanistan bölgesinin başkenti ve 215 bin nüfusuyla ülkenin üçüncü büyük şehri. Ülkenin “batıya açılan kapısı” sayılan Patras, bu nedenle Yunanistan’ın önemli ticari limanlarından birine sahip. Öte yandan şehir, özellikle teknoloji eğitiminde öne çıkan bilim araştırma merkezleri ve Patras Karnavalı’yla öne çıkan canlı bir kültür sanat hayatına sahip.

Peletidis, “Deneyimlerimiz komünistlerin bir değişim yaratabileceğini gösteriyor: Komünistler her zaman halkın çıkarlarını savunurlar. Hep doğruyu söyler, asla burjuva partilerinin temsilcileri gibi halkı aldatmazlar. Halk düşmanı düzenin bir parçası olan belediyelerde komünistlerin bulunması büyük bir anlam taşıyor. Çünkü belediyeler aslında halka hizmet etmesi gereken kurumlar olmasına rağmen, pratikte, sermayedarlar için halkın parası kullanılarak her tür anlaşmanın yapılığı kâr kaynakları olarak işliyor” dedi.

"PATRAS ÇÖLDE BİR VAHA DEĞİL, MÜCADELE ŞART" Toplantıdaki gazetecilerin “Patras’ta üç dönemdir yönetim sizde, bu süreçte dar gelirlilerin hayatı nasıl değişti?” sorusuna Peletidis, gerçekçi olmayan beklentilere girmemeyi, mücadele etmenin zorunluluğunu vurgulayan bir yanıt verdi: “İşçi sınıfının hayatı Yunanistan genelinde nasıl bir hayat sürüyorsa, hatta Türkiye’de nasıl bir hayat sürüyorsa, Patras’ta da çok farklı değil. Başkalarının emeğini sömürenlerin hayatları da öyle. Biz Patras’ta şunu söylüyoruz: ‘Siz işçiler, ne fark var aranızda? Çıkarlarınız ortak değil mi? Sorunlarınızın gerçek nedenleri kim? Siz sömürenler değil mi bu sorunların sorumlusu? Servet sahibi olanlar kimleri kullanarak bu zenginliğe sahip oluyor?”

Peletidis, belediye olarak kendilerinin “Çoklar, bir tarafa geçelim, diğer tarafı karşımıza alalım, hükümeti de o tarafa alalım, mücadele edelim, ifşa edelim, durumumuzun gerçek nedenleri nedir anlatalım” çağrısında bulunduklarını belirtti.

“Biz çölde vaha değiliz, ama nefes alıyoruz. Karşı cepheyi sıkıştırıyoruz. Gençler haklarını savunmayı öğreniyor. Yıkanmış beyinleri uyandırıyoruz. Işığı aydınlatıyoruz. Haysiyetimiz var. Bunlar az şey mi?”

"KAMUSAL ALANLARA SERMAYE GÖZ DİKTİ, BİZ KAZANDIK" Peletidis, Patras’ta kamusal alanlar üzerinde sermayeyle halk arasında karşı karşıya geliş yaşandığını belirterek, “Biz kazandık. İş merkezleri yapmak istiyorlardı, biz buraları büyük parklar, meydanlar yaptık” dedi.

Emekçilerin çocuklarının tatile gidemediğini belirten Peletidis, “Biz ücretsiz çocuk kampları yaptık. Mahalle içlerine çocuklar için oyun merkezleri yaptık. Anaokulları ücretliydi, biz ücretsiz yaptık ve sayılarını artırdık” dedi.

Patras’ta ailelerin çocuklarını eğitimlerine destek için dershanelere gönderdiğini belirten Peletidis, “Peki yoksul çocukları nereye gidiyor? Bizim kurduğumuz halk kütüphanelerine” dedi.

"HAKLARIMIZ İÇİN PATRAS HALKI OLARAK 220 KİLOMETRE YÜRÜDÜK" Yerel yönetimler açısından en kritik başlıklardan biri, bütçe. Peletidis, halkın bütçesini artırmak için Patras’tan Atina’ya kadar 220 kilometre yolu Patras halkıyla birlikte yürüyerek eylem yaptıklarını ve bu eylem sonunda kazandıklarını belirtti.

Tıpkı Türkiye’de olduğu gibi, Yunanistan’da da spor, halkın en önemli ilgi alanlarından biri. Peletidis, “Yunanistan’ın en büyük stadyumunu inşa ettik Patras’ta” dedi.

Gazetecilerin Ukrayna’da süregiden savaşa dair sorusuna yanıt veren TKP Genel Sekreteri, “TKP ve YKP olarak iki partinin de önceliği, kendi ülkelerimizin sıcak çatışmanın tarafı olmasının önüne geçmek ve NATO’ya karşı mücadeleyi yükseltmek” dedi.

Okuyan, meselenin yalnızca Ukrayna savaşından da ibaret olmadığını belirterek, “Türkiye ve Yunanistan halkları da, birilerinin çıkarları öyle gerektirdiğinde düşman haline getirilmeye çalışılan halklar. Biz Yunan yoldaşlarımızla bu konuda çok net kararlar aldık, hazırlıklarımız, ilkelerimiz var. İki ülke arasında böyle bir çatışmanın gündeme gelmesi halinde var gücümüzle bunun karşısına dikileceğiz” dedi.

Peletidis, Okuyan’ın görüşlerine katıldığını belirterek, “Kimin çıkarlarına bu savaşlar? Emperyalistlerin çıkarına. Biz emperyalistler arasındaki bu çatışmalara taraf olmayacağız” dedi.

Peletidis, Türkiye’yle Yunanistan arasındaki gerilime de değinerek, “Bakın, Yunanistan iki uçak alıyor, sonra Türkiye dört tane alıyor, Yunanistan sekiz tane alıyor, bu böyle gidiyor. Kim ödüyor bunların parasını? Halklar ödüyor, biz ödüyoruz. Biz bunu bitiririz” dedi.

"ESAS MESELE İKTİDAR MÜCADELESİ" Gazetecilerin Patras’ta da yakın zamanda depremler yaşandığını belirterek nasıl bir hazırlık yaptıkları sorusuna Peletidis, Patras’taki yapı stoğunu güçlendirmek başta olmak üzere her türlü hazırlığı yapmaya çabaladıklarını ifade etti.

Ancak Peletidis’e göre deprem hazırlığında bunlar yeterli değil. Mesele, merkezi bütçenin nasıl kullanıldığında, dolayısıyla siyasi iktidarda düğümleniyor.

“Bugün Yunanistan’da evlerimizi, okullarımızı depreme dayanıklı hale getirmek için kaynak var mı? Var. Ama o kaynağı birileri ‘yatırım’ için kullanıyor, ‘projeler’ için kullanıyor. Kaynak var, ama halk için kullanılmıyor. İşte biz bunun mücadelesini veriyoruz. Onlar bizim kaynaklarımıza el koymaya çalışıyorlar, biz de onlarınkine. Biz kazanırsak deprem sorunu çözülür, onlar kazandığı sürece çözülmez.”

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13