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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SİHA iddiası: Erdoğan'dan önce destekledim Her şey SİHA değil

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li ve HDP'li isimlerin eleştirilerinin odağında bulunan SİHA'lar için kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da önce destek verdiğini iddia etti.

SİYASET 13.03.2022, 16:50 Penturkhaber
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SİHA iddiası: Erdoğan'dan önce destekledim Her şey SİHA değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ukrayna Rusya savaşıyla bir kez daha dünyada gözlerin çevrildiği SİHA'larla ilgili "SİHA var evet ama her şey SİHA'dan ibaretmiş gibi davranmak da doğru değil. Ben onları Erdoğan'dan önce desteklemiş biriyim" dedi.

CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada SİHA'ların sivilleri vurduğu iddia ederek  "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları var" sözleriyle suçlamalarda bulunmuştu.

Haber Türk yazarı Nihal Bengisu Karaca'ya yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu, iktidarın Rusya-Ukrayna savaşındaki dengeli politikasına ilişkin de, "Biz olsaydık da bu konuda aşağı yukarı böyle yapardık… Dikkat ederseniz Rusya gibi bir nükleer gücün Ukrayna’da yarattığı insani dramı biz de eleştiriyoruz. Bir ülke bağımsız bir ülkeye bu şekilde saldıramaz, bu konuda dünyanın ortak hareket etmesi lazım. Dik durulması lazım. Ancak elbette eleştirilerimiz de var. O da şu, Rusya’ya enerji konusunda bağımlılığımız %60 oranında. Tek yönlü bir bağımlılık yaratıldı. Turizmden tarıma Rusya’sız hareket edilemeyecek bir bağımlılık yaratıldı. Hatta başımıza bir de Rusya’nın yapacağı bir nükleer işi var şimdi. Bunlar Türkiye’nin dış politikada daha bağımsız hareket etmesini engelleyen şeyler" diye konuştu. 

Rusya-Ukrayna krizinin Millet İttifakı'nın müstakbel başarısını engelleyebileceğini düşünüyor musunuz? Çünkü güvenlik kaygısı yoksulluk sıkıntısını bastırabiliyor. Bir yanda da Millet İttifakı'nın dış politikadaki mutabat noktalarının netleşmemesi durumu var. Sözgelimi savunma sanayiindeki gelişmelere nasıl bakıyor ittifak? Bu öteden beri eleştiriliyordu şimdi daha da ön plana çıkabilir.

Dış politika danışma kurulunu parti olarak topladık ve vardığımız karar Türkiye’nin tarafsız kalması yönünde. Ben de o çerçevede görüşler beyan ettim.

Savunma sanayii konusuna gelince. Savunma sanayiine ağırlık verme stratejisi AK Parti ile başlamadı, Özal ile başladı.

-Ama günün sonunda Ukraynalılar SİHA’lara şarkı yaptı…

SİHA var evet ama her şey SİHA’dan ibaretmiş gibi davranmak da doğru değil. Ayrıca elbette SİHA da yapılsın, İHA da yapılsın. Ben o SİHA'ların yapıldığı fabrikayı Erdoğan’dan önce gezmiş, baba oğul Bayraktarları Erdoğan’dan önce desteklemiş biriyim.

- Nasıl oldu bu?
Selçuk Bayraktar’ın babası henüz hayattaydı o zamanlar. Eski Refah Partilidir. Fabrikaları İkitellide’ydi. Kendilerine haksızlık yapıldığını, engellendiklerini düşünüyorlardı. Gittim gezdim, kendilerini dinledim. Hazırladıkları görselleri izledim.

- Ne zaman oldu bu?
Henüz evlilik olmamıştı, düğünden üç yıl kadar önceydi diyebilirim.

İHA'ları, SİHA'ları nasıl ürettiklerini, uluslararası ihalelere nasıl girdiklerini anlattı baba oğul. ODTÜ’den İTÜ’den mezun çok iyi bir ekiple çalışıyorlardı.Hatta beraber fotoğraf çektirdik.

Engeller çıkarıldığından bahsetmişlerdi ve ben de burada güzel işler yapılıyor diyerek engelleri aşmaları için destek vereceğimi söylemiştim.

Damat olma durumu olunca sanki savunma sanayiine önem vermek hükümetle başlamış biz ise SİHA'lara karşıymışız gibi bir algı oluştu.Gerçek böyle değil.

SİHA'ları ilk destekleyen benim, savunma sanayini batıran ise hükümet.

Tank yaptırmadılar bu ülkeye. Ordu beş model tank üretti Otokar’la birlikte. Aselsan, Havelsan, Roketsan, Makine Kimya da var, dört kuruluş Otokar'la beraber beş model tank geliştirdiler. Ankara’da bunların atış denemeleri yapıldı. Bütün atışlarda %100 başarı gerçekleşti. Araya Ethem Sancak girdi.

Hatta Güney Kore firmasıyla Otokar anlaştılar, tank motoru üretilecekti. Teknolojide müthiş bir eşik aşılacaktı, şirket bile kuruldu. Fakat orası da perişan oldu.

#Kemal Kılıçtaroğlu #SİHA #erdoğan
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