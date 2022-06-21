Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: O zaman neden sustun?

Grup toplantısındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu'na Gültekin ailesini davadan vazgeçmesi için arayan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin bir kez daha hatırlatıldı.

CHP'li vekilin cinayeti örtbas etmeye çalışması skandalının çıktığı dönemde Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla alakalı sorulan soruları cevapsız bıraktı.

Muğla'da yaşayan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 'haksız tahrik indirimi' ile 23 yıla indirildi.

Duruşmada tutuksuz sanıklar kardeş Mertcan Avcı, anne Ayten Avcı, baba Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verildi.

Mahkemenin kararı tartışma ve tepkileri beraberinde getirirken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet yoktur dedik ama Pınar Gültekin vakası var. Önce yakılan sonra parçalanan Pınar Gültekin'in katiline haksız tahrik indirimi sağlandı. Müebbeti 23 yıla indirdi. Hangi vicdan kabul eder? Bayanların susmaması gerek.''

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Girgin' hatırlatması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pınar Gültekin ile alakalı açıklamaları sonrası sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.

Kemal Kılıçdaroğlu Gültekin ailesine davadan vazgeçmesi için telefon eden CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin hatırlatıldı.

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP'li bir milletvekilinin kendisini telefonla arayarak 'davadan vazgeç' dediğini iddia etmiş, daha sonra o ismin CHP'li Süleyman Girgin olduğunu söylemişti.