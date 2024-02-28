Son Dakika

Kazım Yücel: " Vatandaşlar İYİ'leri bekliyor."

SİYASET 28.02.2024, 10:47
Kazım Yücel: " Vatandaşlar İYİ'leri bekliyor."

İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, seçim çalışmalarına Cumhuriyet Meydanı ile devam etti. Vatandaşların büyük ilgisi ve coşkusu ile karşılanan Kazım Yücel, "Sokaklarda inanılmaz bir enerji var. Herkes bu iktidardan bıkmış durumda. Vatandaşlar değişim bekliyor ve bu değişimin de Kazım Yücel'le olacağına inanıyor. Vatandaşların açık yüreklilikle bunları ifade edebiliyor olması da bizi ziyadesiyle memnun ediyor" dedi. Kazım Yücel, yine vatandaşların ekonomik sıkıntılardan dert yandığını ve Kayseri'nin de  yaşanamaz noktaya getirildiğini de belirttiklerini vurguladı.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yurdaer Şahin ile birlikte seçim çalışmalarını yürütüyor. Yücel ve Şahin'in adresi bu kez Cumhuriyet Meydanı oldu. Seçim çadırlarına hayırlı olsun dileklerini ileten Yücel, daha sonra meydan ve çevresinde seçim çalışması yaptı. Kazım Yücel ve İyi Parti heyeti, coşkuyla karşılandı, herkes heyet ile fotoğraf çekinmek için uzun uzun bekledi. Vatandaşları dinleyen Kazım Yücel, onlara da sorunlarının çözümü için söz verdi.

Meydandaki vatandaşların gündeminde öncelikle ekonomik sorunlar vardı. Kazım Yücel'e dert anlatan vatandaşlar, "Ya başkanım, bugün aldığımız ürünü yarın aynı fiyata alamıyoruz. Bakın geçen haftaya kadar sütün litresini 20 TL'ye alıyorduk şimdi 25 TL'ye almaya başladık. 5 litrelik sütün fiyatı 100 TL iken şimdi 125 TL oldu. Bu basit bir örnek. Yumurtayı durdurabilene aşk olsun zaten. Bir gün 95'e alıyorsun ertesi gün 125 TL'ye alıyorsun. Her alanda inanılmaz bir dengesizlik var. Her şey başını almış gidiyor. Tek ilerlemeyen şey ise maaşımız. Bir çoğumuz emekliyiz. Eskiden asgari ücretin 1,5 katı maaş alırdık şimdi 14-15 bin TL alıyoruz. Aramızda evi barkı olmayıp 10 TL alan emeklilerimiz de var. Allah'tan da korkmuyorlar. Biz bu maaşlarla ne alacağız? Zaten artık belli günler oruç tutmaya başladık, diğer günlerde de aç yatmaya başladık. Konuşmaya gelince dinden imandan bahsederler ve  'Komşusu aç yatarken; kendisi tok yatan bizden değildir' derler. Bunların hiçbir şeyden korkuları da kalmadı. AÇ YATIRIYORUZ AÇ" dediler.

Kayseri'nin sorunlarına da değinen vatandaşlar, "Kentin en büyük problemi trafik oldu. Aracı olanlar için de yayalar içinde çile ile dolu. Aracı olanlar kendi araçlarında aracı olmayanlar da toplu taşıma araçlarında çile çekiyor. Bakın İldem'de oturan birisi Şehir Hastanesi'ne nasıl gidecek. Ya tramvay ya da toplu taşıma aracına binecek. Şehir Hastanesine 2 saate ulaşamıyoruz. Hem mesafe uzak hem her taraf trafik ışıkları ile dolu. Kent merkezinde  her belediyenin kaldırım anlayışı faklı. Engelliler için yaşanabilir bir kent yok. Bakın meydanda görme engelliler için oluşturulan sarı çizgilerin üzerinde belediyenin çadırları var. Bu insanlar nasıl yol alacak? Yol alsa bile levhalar plansız, görme engelli kardeşlerimizin kafalarına zarar veriyor. Bir misafiriniz geldiğinde Kayseri'de Kayseri lezzetlerini tattıracağınız mekanınız yok. Emeklilerin oturabileceği alanlar pahalı. Herkes caminin etrafında akşama kadar vakit öldürüyor. Kadınlarımız çarşı içinde rahat gezemiyor. İnsanların vakit geçireceği ve uygun şartlarda alanlar yok." dediler.

Vatandaşları dinleyen İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel de "Sokak size her şeyi anlatıyor. Artık vatandaşlar AK Parti krallığından korkmuyor. Korku dağlarını yıkmışlar. Herkes açık açık bizlere görüşlerini, eleştirilerini ve önerilerini söylüyor. Gönül ister ki projelerimizi insanlara anlatalım. Ekonomik sıkıntılar, asgari ücret, emekli maaşları her şeyin önüne geçmiş durumda. Vatandaşa bir projeden bahsederken konu dönüp dolaşıp yine emekli maaşlarına, ekonomik sıkıntılara geliyor. Bu seçimi ekonomik kaygılar etkileyecek. Vatandaşlar AKP'ye dur diyecek. Bu net. Artık bunu da gözlemiyorlar. Bazen göz yaşlarına hakim olamayan insanlara şahit oluyoruz. Aç yatağa giriyoruz diye ağlıyorlar. Kendilerini bu duruma getirenlere de veryansın ediyorlar ve sorumluları da biliyorlar. Şehrin diğer konularına giremiyoruz bile. Ama vatandaş değişim bekliyor, bu net. Bu değişimin de bizimle olacağına inanıyor. Vatandaşlar İYİ'leri bekliyor. Değişim Kazım Yücel'le başlar diyorlar" şeklinde konuştu. 

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 72
2. Fenerbahçe 27 70
3. Trabzonspor 27 46
4. Beşiktaş 27 46
5. Kasımpasa 27 39
6. Sivasspor 27 37
7. Başakşehir 27 36
8. Rizespor 27 36
9. Antalyaspor 27 35
10. Kayserispor 27 35
11. Samsunspor 27 33
12. A.Demirspor 27 32
13. Alanyaspor 27 30
14. Karagümrük 27 29
15. Ankaragücü 27 29
16. Hatayspor 27 29
17. Konyaspor 27 28
18. Gaziantep FK 27 28
19. Pendikspor 27 26
20. İstanbulspor 27 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 24 58
2. Göztepe 24 49
3. Kocaelispor 24 44
4. Bodrumspor 24 42
5. Sakaryaspor 24 40
6. Boluspor 24 39
7. Bandırmaspor 24 39
8. Ahlatçı Çorum FK 24 38
9. Gençlerbirliği 24 33
10. Erzurumspor 24 30
11. Keçiörengücü 24 30
12. Manisa FK 24 28
13. Ümraniye 24 27
14. Şanlıurfaspor 24 23
15. Tuzlaspor 24 23
16. Adanaspor 24 23
17. Altay 24 15
18. Giresunspor 24 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 26 59
3. Arsenal 26 58
4. Aston Villa 26 52
5. Tottenham 25 47
6. M. United 26 44
7. Brighton 26 39
8. West Ham United 26 39
9. Wolves 26 38
10. Newcastle 26 37
11. Chelsea 25 35
12. Fulham 26 32
13. Crystal Palace 26 28
14. Bournemouth 25 28
15. Everton 26 25
16. Brentford 26 25
17. Nottingham Forest 26 24
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 26 13
20. Sheffield United 26 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 65
2. Girona 26 59
3. Barcelona 26 57
4. Atletico Madrid 26 52
5. Athletic Bilbao 26 49
6. Real Betis 26 42
7. Real Sociedad 26 40
8. Las Palmas 26 36
9. Valencia 25 36
10. Getafe 26 34
11. Osasuna 26 33
12. Deportivo Alaves 26 29
13. Villarreal 26 29
14. Rayo Vallecano 26 25
15. Sevilla 26 24
16. Mallorca 26 24
17. Celta Vigo 26 21
18. Cadiz 26 18
19. Granada 25 14
20. Almeria 26 9