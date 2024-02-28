Kazım Yücel: " Vatandaşlar İYİ'leri bekliyor."

İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, seçim çalışmalarına Cumhuriyet Meydanı ile devam etti. Vatandaşların büyük ilgisi ve coşkusu ile karşılanan Kazım Yücel, "Sokaklarda inanılmaz bir enerji var. Herkes bu iktidardan bıkmış durumda. Vatandaşlar değişim bekliyor ve bu değişimin de Kazım Yücel'le olacağına inanıyor. Vatandaşların açık yüreklilikle bunları ifade edebiliyor olması da bizi ziyadesiyle memnun ediyor" dedi. Kazım Yücel, yine vatandaşların ekonomik sıkıntılardan dert yandığını ve Kayseri'nin de yaşanamaz noktaya getirildiğini de belirttiklerini vurguladı.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yurdaer Şahin ile birlikte seçim çalışmalarını yürütüyor. Yücel ve Şahin'in adresi bu kez Cumhuriyet Meydanı oldu. Seçim çadırlarına hayırlı olsun dileklerini ileten Yücel, daha sonra meydan ve çevresinde seçim çalışması yaptı. Kazım Yücel ve İyi Parti heyeti, coşkuyla karşılandı, herkes heyet ile fotoğraf çekinmek için uzun uzun bekledi. Vatandaşları dinleyen Kazım Yücel, onlara da sorunlarının çözümü için söz verdi.

Meydandaki vatandaşların gündeminde öncelikle ekonomik sorunlar vardı. Kazım Yücel'e dert anlatan vatandaşlar, "Ya başkanım, bugün aldığımız ürünü yarın aynı fiyata alamıyoruz. Bakın geçen haftaya kadar sütün litresini 20 TL'ye alıyorduk şimdi 25 TL'ye almaya başladık. 5 litrelik sütün fiyatı 100 TL iken şimdi 125 TL oldu. Bu basit bir örnek. Yumurtayı durdurabilene aşk olsun zaten. Bir gün 95'e alıyorsun ertesi gün 125 TL'ye alıyorsun. Her alanda inanılmaz bir dengesizlik var. Her şey başını almış gidiyor. Tek ilerlemeyen şey ise maaşımız. Bir çoğumuz emekliyiz. Eskiden asgari ücretin 1,5 katı maaş alırdık şimdi 14-15 bin TL alıyoruz. Aramızda evi barkı olmayıp 10 TL alan emeklilerimiz de var. Allah'tan da korkmuyorlar. Biz bu maaşlarla ne alacağız? Zaten artık belli günler oruç tutmaya başladık, diğer günlerde de aç yatmaya başladık. Konuşmaya gelince dinden imandan bahsederler ve 'Komşusu aç yatarken; kendisi tok yatan bizden değildir' derler. Bunların hiçbir şeyden korkuları da kalmadı. AÇ YATIRIYORUZ AÇ" dediler.

Kayseri'nin sorunlarına da değinen vatandaşlar, "Kentin en büyük problemi trafik oldu. Aracı olanlar için de yayalar içinde çile ile dolu. Aracı olanlar kendi araçlarında aracı olmayanlar da toplu taşıma araçlarında çile çekiyor. Bakın İldem'de oturan birisi Şehir Hastanesi'ne nasıl gidecek. Ya tramvay ya da toplu taşıma aracına binecek. Şehir Hastanesine 2 saate ulaşamıyoruz. Hem mesafe uzak hem her taraf trafik ışıkları ile dolu. Kent merkezinde her belediyenin kaldırım anlayışı faklı. Engelliler için yaşanabilir bir kent yok. Bakın meydanda görme engelliler için oluşturulan sarı çizgilerin üzerinde belediyenin çadırları var. Bu insanlar nasıl yol alacak? Yol alsa bile levhalar plansız, görme engelli kardeşlerimizin kafalarına zarar veriyor. Bir misafiriniz geldiğinde Kayseri'de Kayseri lezzetlerini tattıracağınız mekanınız yok. Emeklilerin oturabileceği alanlar pahalı. Herkes caminin etrafında akşama kadar vakit öldürüyor. Kadınlarımız çarşı içinde rahat gezemiyor. İnsanların vakit geçireceği ve uygun şartlarda alanlar yok." dediler.

Vatandaşları dinleyen İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel de "Sokak size her şeyi anlatıyor. Artık vatandaşlar AK Parti krallığından korkmuyor. Korku dağlarını yıkmışlar. Herkes açık açık bizlere görüşlerini, eleştirilerini ve önerilerini söylüyor. Gönül ister ki projelerimizi insanlara anlatalım. Ekonomik sıkıntılar, asgari ücret, emekli maaşları her şeyin önüne geçmiş durumda. Vatandaşa bir projeden bahsederken konu dönüp dolaşıp yine emekli maaşlarına, ekonomik sıkıntılara geliyor. Bu seçimi ekonomik kaygılar etkileyecek. Vatandaşlar AKP'ye dur diyecek. Bu net. Artık bunu da gözlemiyorlar. Bazen göz yaşlarına hakim olamayan insanlara şahit oluyoruz. Aç yatağa giriyoruz diye ağlıyorlar. Kendilerini bu duruma getirenlere de veryansın ediyorlar ve sorumluları da biliyorlar. Şehrin diğer konularına giremiyoruz bile. Ama vatandaş değişim bekliyor, bu net. Bu değişimin de bizimle olacağına inanıyor. Vatandaşlar İYİ'leri bekliyor. Değişim Kazım Yücel'le başlar diyorlar" şeklinde konuştu.