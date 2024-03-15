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Kazım Yücel'den yoğun tempo

İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, kapı kapı gezerek projelerini vatandaşlara ve esnafa anlatıyor. Karşısında Kazım Yücel'i görenler ise bir an önce 31 Mart'ın gelmesini ve İyi Partili Belediye Başkanlarının yönetimi teslim almasını istiyor. Ziyaretlere ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Kazım Yücel de, "Kayseri'de rüzgar artık tersine esmeye başladı. Aleyhimizde estirilmek istenen rüzgar lehimize döndü ve vatandaşlar artık İyi Partili Belediye Başkanlarını yönetimde görmek istiyor. Biz de Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan itibaren hak ettikleri yönetim tarzını Kayserililere yaşatacağız" dediMehmet UZEL/ KAYSERİ

SİYASET 15.03.2024, 14:15
Kazım Yücel'den yoğun tempo

İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, kapı kapı gezerek projelerini vatandaşlara ve esnafa anlatıyor. Karşısında Kazım Yücel'i görenler ise bir an önce 31 Mart'ın gelmesini ve İyi Partili Belediye Başkanlarının yönetimi teslim almasını istiyor. Ziyaretlere ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Kazım Yücel de, "Kayseri'de rüzgar artık tersine esmeye başladı. Aleyhimizde estirilmek istenen rüzgar lehimize döndü ve vatandaşlar artık İyi Partili Belediye Başkanlarını yönetimde görmek istiyor. Biz de Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan itibaren hak ettikleri yönetim tarzını Kayserililere yaşatacağız" dedi

Mehmet UZEL/ KAYSERİ(İGFA) - Türkiye adım adım seçime giderken; İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel de temposuna ara vermeden devam ediyor. Cadde cadde, sokak sokak, kapı kapı dolaşan Kazım Yücel, hem vatandaşlarla buluştu hem sanayicilerle buluştu hem de işçilerle buluştu. Kazım Yücel, Büyükşehir Belediye Başkanı olması durumunda yapacaklarını vatandaşlara,işçilere ve sanayicilere anlattı.

Her kesimi dinleyen Kazım Yücel, "Valla nereye gitsek büyük bir heyecanla karşılanıyoruz. İnsanlar artık açık açık desteklerini ifade ediyorlar. Artık bu iktidardan bıkmış ve usanmışlar. Sanayici ayrı bir dert içinde işçiler ayrı bir dert içinde vatandaşlar ayrı bir dert içinde. Ortak konu ise ekonomi , rant belediyeciliği ve torpil. Sanayicimiz önünü göremez durumda. Yatırım yapmaktan çekiniyor, mal alamıyor, sattığı ürünün yerine yenisini koyamıyor. Vergiler altında ezilmiş durumda. İşçilerin aldıkları maaşlar yetersiz. Genelde işçilerimiz asgari ücretle çalışıyor. Parası her geçen gün eriyor. Ocak ayındaki asgari ücret ile bugün alınan asgari ücretin alım gücü açısından aralarında dağlar kadar fark var. Geçmişte yumurtayı 90'a alırken bugün olmuş 125 TL. Eee bu asgari ücretle çalışan insanlar ne yapsın. Sokakta en çok veryansın eden insanlar ise emekliler. İnsanları 10 Bin TL'ye mahkum ettiler. Şimdi de Haziran ayını işaret edip duruyorlar. Allah'tan korkun bir emekli insan 10 Bin TL'ye bir ay boyunca nasıl geçinecek. Bu insanlar barınmasın mı , yemek yemesin mi, çocuklarını okutmasın mı? Ne yapsın bu vatandaşlar. Biraz vicdanlı olun." dedi.

Kazım Yücel, "Vatandaşlar Kayseri belediyelerinin hizmetlerinden de rahatsız. Çünkü hizmet vatandaş odaklı değil, rant odaklı yürütülüyor. Göz konulan araziler çeşitli imar tadilatları ile vatandaşın elinden alınıyor ve vatandaşlar mağdur ediliyor. Mahalleler arasında da ayrım yapılıyor. AKP'li başkanlar mahallenin ekonomik gelişmişlik düzeyine göre hizmet götürüyor. Belsin'deki yatırım farklı, Alpaslan farklı, Argıncık farklı, Yakut ondan farklı. İlçeler arasında da uçurum var. Hemen yanı başımızda bulunan Develi, Bünyan ve İncesu ilçelerinin ulaşım bedelleri bile farklı. Kayseri'ye yakınlıkları hemen hemen aynı olan ilçelerin ücretleri arasında uçurum var. Bakın Yahyalı'nın AKP'li belediye başkanı hakkındaki iddialara. Kaçak kat yaptırım rahat oturabiliyor veya çocuklarını belediyelere yerleştirmekten çekinmiyor. Bunlar hep sahada vatandaşların bizlere aktardığı konular. AKP'liler belediyeciliği hizmete değil, ranta dönüştürmüş durumda" şeklinde konuştu.

İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, "Biz İYİLER olarak 1 Nisan'dan itibaren belediye başkanlıklarını devralacağız. Vatandaşın sıkıntılarını gidermek ve yeniden hizmet belediyeciliği ile tanışmaları için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Rantı değil, hizmeti esas alıp Kayserimiz için çalışacağız. Sarızımıza giden hizmetle Sarıoğlan'a giden hizmet arasında fark olmayacak. Köşk Mahallesi bizim için neyse Argıncık'ta öyle olacak. Mehmet abiye nasıl hizmet götürmek gerekiyorsa Ahmet abiye de aynı hizmeti götüreceğiz. Vatandaşlarla buluşunca moral ve motivasyonumuz artıyor. Onların umutlarında yer alıyor olmak gurur verici. Biz de onlara 1 Nisan'dan itibaren layık olacağız" diyerek sözlerini bitirdi.

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