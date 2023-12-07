Kazım Yevimli'den CHP Genel Merkezi'ne sunum

İzmir'de Karaburun'un genç aday adayı Kazım Yevimli, CHP Genel Merkezi'nde projelerini tanıttı.İZMİR (İGFA) - CHP Karaburun Belediye Başkan Aday Adayı Kazım Yevimli, parti genel merkezine önemli temaslarda bulundu.

Yevimli, genç ve çalışkan belediye başkan aday adayı olarak ekibiyle birlikte yaptığı ziyaretlerde, adaylık süreci hakkında genel başkan yardımcıları ve parti meclis üyeleri ile de bilgilendirmelerde bulundu. Ziyarette özellikle yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'e ayrıca bir sunum dosyası sunan Yevimli, projelerini detaylı şekilde aktardı. Genel başkan yardımcıları, parti meclisi üyeleri ve milletvekilleri ile yapılan görüşmelerde Yevimli’nin saha çalışmalarını ve Karaburun ilçesi ile ilgili projeleri aktardığı öğrenildi.