Kayseri Saadet sahaya iniyor

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı ilçe çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlamış olacaklarını belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Konuya ilişkin açıklama yapan Saadet Partisi kayseri STK ve Halkla İlişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nuri Ürkündaş “Çalışmalarda güzel bir noktaya geldiklerini, genel merkez yöneticileri ile ilçe çalışmalarını sahada tamamlayacaklarını belirterek, "Genel Merkezimizin çalışmaları kapsamında Kayseri Saadet olarak ilçe taramalarını yıl sonuna kadar bitirme hedefi koyduk. Mevcut ön çalışmalarımızı sahada da görmek üzere genel merkezimizden gelen Genel Başkan Yardımcılarımız ve Genel İdare Kurulu üyelerimiz ile birlikte 16 ilçemizi 29-30-31 Aralık tarihlerinde ziyaret edeceğiz. Yapacağımız bu 3 günlük çalışmada ilçelerde sıkılmadık el dokunulmadık gönül bırakmayacağız. 2023 seçimlerinde “Kararlıyız, Milletin İktidarında Saadet Var” sloganıyla seçimlerden büyük bir zaferle çıkıp ülkemizi layık olduğu yere taşıyacağız" dedi.