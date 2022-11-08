Kayseri Kocasinan'da meclis üyesi istifa etti

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, Kasım ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar; “Daha güzel bir Kocasinan için ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Kasım ayı Meclis Toplantısı'nda gündemde bulunan toplam 21 madde görüşülerek, karara bağlandı. Meclis toplantısında Fevzioğlu, Pervane, Mithatpaşa, Ertuğrulgazi, Oruçreis, Boğazköprü, Sanayi ve Çandır Mahallesinde imar plan maddeleri görüşüldü.

Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarına vurgu yapan Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan, büyüyor, gelişiyor, yenileniyor ve güzelleşiyor. Şükür Allah’a Kocasinan’ımızın her bir noktasında mevsim şartları elverdiği ölçüde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bütün çabamız, hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri içindir. Onun için gece-gündüz demeden her koşulda çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bağımsız Meclis Üyesi Sedat Kılınç ise kürsüye çıkarak, Meclis üyeliğinden istifa ettiğini söyledi ve toplantı sona erdi.