Kaya: "Trakya’daki toprak satışları ile ilgili endişelerimiz var.”

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya ile İl Başkanı Sinan Tekin, dün SP Keşan’ı ziyaret ederek bir basın toplantısı gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kaya ve Tekin SP Keşan İlçe Başkanlığı’nda Saadet Partisi Keşan İlçe Başkan Vekili Ayhan Özkan, SP Keşan Belediye Başkan Adayı Ahmet Köseler ve SP Edirne İl Genel Meclis Üyesi Adayı Ali Zontul tarafından karşılandı.

Burada ilk olarak konuşan Köseler, öncelikle Kaya ve Tekin’e hoşgeldiniz diyerek “Genel Başkanımız Sayın Mustafa Kaya ve İl Başkanımız Sinan Tekin’i aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Yerel belediyeciliğin Keşan’ı da Milli Görüş Belediyeciliği ile tanıştırmak için çalışıyor ve birçok hamleler yapıyoruz. Bunların da içerisinde katkısı olduğu için sayın vekilimize ve Genel Başkan Yardımcımıza teşekkür ediyorum.” Dedi.

Köseler’den sonra söz alan Tekin’de şunları söyledi. “Öncelikle sayın milletvekilimize hoş geldiniz diyorum. Basın toplantımız hayırlara vesile olsun. Bugün bizim açımızdan önemli bir gün seçim maratonu içerisinde İstanbul Milletvekilimiz ve aynı zamanda Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Kaya, Edirne’ye teşrif ettiler. Uzunköprü ziyaretinin ardından Keşan’a geldik. Burada bir takım sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaret edeceğiz, esnaf ziyaretleri yaptıktan sonra da akşam da Teşkilatımız ile iftarda bir araya geleceğiz. Böylece sayın genel başkan yardımcımız da Edirne’de yapmış olduğumuz seçim çalışmalarına katkı sağlamış olacak. Kendisine müteşekkir olduğumuzu da ifade etmek isterim. Saadet Partisi Edirne ilimizde, tüm ilçelerde ve tüm beldelerde adayları ile kendi logosu ile destansı milli duruş hizmetleri bayrağına bu belediyecilik anlayışını taşımayı hedefliyoruz. Keşan’ımızda da teşkilatımız belediye başkanlığı için güzel çalışmalar yürütüyorlar. Kendilerine başarılar diliyor ve sözü kıymetli genel başkanımıza bırakıyorum”

Tekin’den sonra söz alan Kaya da, “Bugün Keşan’dayız. Benim çocukluğum Keşan hikayeleri ile geçti desem abartıyor olmam. Rahmetli babam Keşan’da balık gölü varmış, orada yazın 3 ay çalışırdı. Ondan dolayı da böyle Keşan hikayelerimiz var. Yerel seçimle ilgili bugün buradayız dün Kırklareli’ de idik. Bugün Uzunköprü ve Keşan’da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabi 31 Mart’ta önemli bir seçime gidiyoruz. Seçime giderken insanlarımız beldesine, iline, ilçesine kimler hizmet edecek buna göre karar vermesini bekliyoruz. Biz de Ahmet Köseler başkanımızla birlikte Keşan’da başkanımızın ifade ettiği gibi sonuç almak ve 1 Nisan itibari ile Keşan’da Milli Görüş belediyeciliğini başlatmak üzere yola çıkmış durumdayız. Adaylarımız, meclis üyesi adaylarımız, il genel meclis üyesi adayımız hepsi ile beraber şu anda Keşan’ın tamamında bu çalışmaları yürütüyoruz.

EMEKLİ İSTEYİNCE PARA YOK

Kaya, Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluklardan da bahsederek olursak şunları söylemek istiyorum “Ekonomik zorlukları sıkıntıların, insanlarımız sandığa giderken mutlaka belirleyici olacağına dair işaretler dolaştığımız bütün yerlerde kendisini gösteriyor. Maalesef emeklilerin içinde bulunduğu sıkıntılar, 10 bin, 11 bin lira ile yaşam mücadelesi veren insanlarımızın olduğu yerde, asgari ücretin 17 bin lira, açlık sınırının bugün 20 bin liraya dayandığı bir ortamda, yoksulluk sınırının 50 bin lira olduğu bir ortamda maalesef Türkiye kendi geleceğini, ayakları üzerinde durabilecek bir ekonomiyi maalesef inşa edemedi. 20 yıldan bu yana işbaşında olan bir iktidar var. 20 yıldan bu yana problemleri çözmesi beklenen bir iktidarın varlığı ortada iken maalesef biz 20 yıl geçtiği halde ve hala problemlerin derinleşmiş halini konuşuyoruz. Bu bize çok büyük acılar veriyor. Değerli Keşan halkı bunu yakından takip ediyordur. Ama 2024 yılı bütçesinde şöyle bir gerçek var. 2024 yılı bütçesinde bizler 2 trilyon 600 milyar lira borçlanacağız. 1 trilyon 254 milyar lira faiz ödeyeceğiz. 11 trilyon liralık bütçenin 3.5-4 trilyonu borca gittiği bir ortamda emekli para istediği zaman para yok. Diğer kesimler sıkıntılarını dile getirdiğinde bunların çözümüne dair bir adım göremiyoruz. Bu zorluklar içerisinde ülke geleceğe yürümeye çalışıyor.”

Gençlerimiz geleceğinden umutsuz olduğunu belirten Kaya, sözlerini şöyle tamamladı. “Üniversite mezunu çocuklarımız maalesef geleceğe dair umutlarını kaybettikleri için hangi partiden olursa olsun her biri evladımızın yüzünü batı ülkelerine çevirdiğini ve orada yaşamak için bundan sonra onunla ilgili girişimlerde bulunduklarını görüyoruz bu da hepimize acı veriyor. Diğer tehlikeli bir durumda biz Trakya’da toprakların el değiştirmesinin nasıl olduğuna dair endişeler taşıyoruz. Bu toprak el değiştirmede bu arazi satışları, arazi satışlarının toplu olarak Türk vatandaşlarını aldığı arkada kimlerin olduğuna dair böyle bin bir türlü iddiaların dolaştığı bir ortamdayız. E- ihale sistemi ile birlikte de bunlar tamamen toplumun gözünün önünden kaçırılıyor. Trakya bölgemiz gibi adı tarımla anılan, tarımdan gerçekten doğru planlandığı takdirde olabildiği ölçüde istifade edebilecek bir bölgemizde şu anda arazi satışları zirve yapmış durumda. İnsanlarımız üretimden çekiliyor, insanlarımızın sıkıntıları artıyor.”