Kasapoğlu: Kayıp belediyecilik değil, hizmet belediyeciliği

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, Ak Parti Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu İzmir’de Bayraklı ilçesi Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar’ın proje tanıtım toplantısına katıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde belediye başkan adayı Bilal Kırkpınar'ın lansmanına katılan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, İzmir’i hizmetten mahrum bırakanlara, bu şehrin insanlarına hizmeti tattırmayanlara 31 Mart akşamı İzmirli artık yeter dur diyeceğini söyledi.

Kasapoğlu, İzmir Büyükşehir’de Hamza Dağ, ilçe belediyelerinde Cumhur ittifakının birbirinden değerli başkan adaylarımızla bu yolu yürüdüklerini belirterek, "İnanıyoruz ki bu şehre bu halka belediyecilik nedir onu hepbirlikte yaşatacağız. Projeleri doğru anlatmak, doğru tanıtmak çok önemli. İnanıyorum ki Bilal kardeşim, 5 yıl boyunca bu projeleri ile Bayraklı’yı hak ettiği hizmete kavuşturacak. Bu salondaki heyecan çok güzel. Ancak seçim sandıkta kazanılıyor. Bu heyecanı 31 Mart günü sandıkla taçlandırdığımızda Bayraklı’mız kazanacak, İzmir’imiz kazanacak.” diye konuştu.

"Başkalarını ne yaparsa yapsın biz iş birliğimizi İzmir halkı ile yapıyoruz" diyen Kasapoğlu, "Başkaları kimlerle işbirliği yaparsa yapsın, ne tür maceralara girerlerse girsinler biz işbirliğimizi İzmir halkıyla yapıyoruz. İnanıyoruz ki 31 Mart 2024, İzmir'in kayıp yıllarını artık geride bırakma yılı olacak" dedi.