Karşıyaka Belediyesi Başkan Yardımcısı istifa etti

İzmir'de Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Diker, görevinden istifa etti.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi, 2000 yılında CHP İzmir İl yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan, KSK tarih kurulu başkanı, KARSAV başkanı Ahmet Diker, 2 Haziran 2022 tarihinden itibaren yürüttüğü Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Diker, yaptığı paylaşımda, bir yıl önce atandığı görevinden kendi isteğiyle istifa ettiğini açıkladı.