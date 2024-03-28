Karacabey'de gönülleri buluşturan iftar sofrası

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi organizasyonu ile Karacabey’de düzenlenen İftar Sofrası, dün akşam 10 bine yakın vatandaşın katılımıyla Ömer Matlı Kapalı Pazaryerinde gerçekleşti.

BURSA (İGFA) - Ramazan ayının manevi coşkusunun en güzel şekilde yaşandığı Karacabey’de, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi organizasyonu ile geniş katılımlı İftar Sofrası kuruldu.

7 bine yakın kişinin oturarak, yaklaşık 3 bine yakın kişinin de ayakta katılımıyla yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla Ömer Matlı Kapalı Pazaryerinde gerçekleşen iftara, önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da katılırken, iftarda birlik ve beraberlik öne çıktı.

NÜFUSA GÖRE TÜRKİYE’DE EN FAZLA YATIRIM ALAN İLÇEYİZ

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, iftar öncesi yaptığı konuşmada, “2014 yılında yola çıkarken ortaya bir vizyon koyduk ve adına da 3T vizyonu dedik: Tarımsal yatırımlar, turizm yatırımları ve teknolojik yatırımlar. Güçlü ve büyük Karacabey’i oluşturmak için bizim formülümüz bu dedik, yine sosyal belediyecilik anlamında da 3D dedik: doğum, düğün, defin. Vatandaşlarımızın doğumundan ölümüne kadar onların yanında olmaya gayret göstereceğiz dedik. Nüfusa göre Türkiye’de en fazla yatırım alan ilçe konumundayız. 2014 yılında ‘üçlü olsun, güçlü olsun’ dedik. Allah’ın izniyle de şimdiye kadar AK Parti hükümetimizin cumhur ittifakıyla birlikte gerçekleştirdiği devasa yatırımlar, Bursa Büyükşehir Belediyemizin yatırımları ve Karacabey Belediyemizin yatırımları ile el ele, gönül gönüle vererek, ilçemizde elli yıldan beri kronikleşmiş sorunları çözdük ve gelecek 100 yıla Karacabey’i hazırladık. Hep söylüyoruz: ‘Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür’. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, hükümetimiz Karacabey’e devlet hastanesi yaptı, Yeşildere barajı bitmek üzere, elli yıldan beri şehir efsanesi haline gelmiş içme suyu ve tarımsal sulamaya katkı sağlayacak Gölecik barajı hızlı bir şekilde devam ediyor, Nüfusumuz 85 bin, 50 bin kardeşimize iş imkânı, aş imkanı sağlayacak Türkiye’nin en büyük yatırımı TEKNOSAB Karacabey’de ete kemiğe bürünüyor, bazı fabrikalar faaliyete başladı, bazılarının da inşası devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Karacabey ulaşımın merkezi oldu. İstanbul İzmir otoyolunun girişi çıkışı Karacabey’den, bir buçuk saatte İstanbul’a iki buçuk saatte İzmir’e ulaşıyoruz. Sadece biz değil, bölgemizde yetiştirilen ürünler de çok kısa bir zaman diliminde bu büyük pazarlara ulaşıyor” dedi.

ÖNÜMÜZDE TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT VAR

“Hızlı tren projesiyle bu iş taçlandırıldı” diyen Özkan, “Çağımızın en konforlu ulaşım sistemi Karacabey’e geliyor ve Taşlık’ta bize 5 km mesafede bir yolcu istasyonu, Hürriyet Karakoca arasında hem yolcu hem yük istasyonu gerçekleştiriliyor. Karacabey adeta küllerinden doğuyor. Bunun için Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ne kadar teşekkür etsek azdır. Marifet iltifata tabiidir, inşallah önümüzde teşekkür etmek için büyük bir fırsat var. Mahalli idareler seçiminde cumhur ittifakına Karacabey’den vereceğimiz güçlü destek, inşallah bizim elimizi de Ankara’da daha da güçlendirecektir” şeklinde konuştu.

‘GÜZELLİKLER ŞEHRİ’ KARACABEY’İ DAHA DA GÜZELLEŞTİRMEYE GAYRET EDECEĞİZ

Özkan konuşmasını, “Bundan sonra ‘güzellikler şehri’ Karacabey’i daha da güzelleştirmeye gayret edeceğiz, bu dönem buna ayırıyoruz. Birinci döneme bronz dönem dedik çıraklık dönemi, ikinci döneme gümüş dönem dedik kalfalık dönemi, inşallah 2024-2029 dönemi altın dönemimiz, ustalık dönemimiz olacak. Yine 2014 yılında şöyle bir konuşma yapmıştım: ‘Ali Özkan olarak size bir el uzatıyorum, bu eller harama uzanmadı, bu eller mazluma kalkmadı, bu elleri tutun’ dedim. Hamdolsun 10 yıldan beri hep birlikte el eleyiz, gönül gönüleyiz. 31 Mart’ta hiç bırakmadığınız bu elleri daha sıkı tutmanızı istiyorum, Karacabey’e hep birlikte altın dönemimizi yaşatalım diyorum” şeklinde bitirdi.

Daha sonra söz alan önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Pari Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise “Ramazan demek, birlik ve beraberlik, dayanışma demek. İşte Ramazan ayının bu manevi atmosferine uygun şu güzel gönül sofrasını kuran Alinur Aktaş başkanımıza ve burada bizleri en güzel şekilde ağırlayan Ali Özkan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Kıymetli hemşerilerim, aslolan yaptığın işi gönülden yapabilmek, yaptığın işte gönlünü koyabilmek ve böyle gönül sofraları kurabilmektir. İşte bizim Karacabey Belediye Başkanımız da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız da gönlünü ortaya koyan, sizler için size hizmetkar olmak için gayret gösteren, yatırımlarla, projelerle, türlü türlü hizmetlerle sizin hayatınızı kolaylaştırmak için ilçemizi, şehrimizi güzelleştirmek için bu şehirde yaşayan her bir vatandaşımızın hayat konforunu artırmak için gönülden çalışıyor. Ali başkanın yaptıklarının sadece küçük bir kısmını anlattım, ‘ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.’ Biz istiyoruz ki bu hizmet kervanı, bu yatırım ve projeler önümüzdeki dönemler de devam etsin. 31 Mart’tan sonra da ilçe, büyükşehir, merkezi hükümet bu üçü arasındaki sinerjiyi yakalayalım ve yolumuza devam edelim. Bu ilçede, bu şehirde daha yapacak çok işimiz var. Şimdiye kadar yaptıklarımızın üzerine koyarak gideceğiz. Sizleri yeni hizmet ve projelerle buluşturacağız. Emin olun, karşınıza gelip oy isteyenler arasında projesi ve yatırımları olan yok. Hizmet demek, gerçek belediyecilik demek, AK Parti demek, Cumhur İttifakı demek. Onun için siz değerli hemşerilerimizden, şu mübarek Ramazan ayında ben sizlerden farklı bir istekte bulunmak istiyorum: Rabbim bizi en güzel şekilde Ramazan Bayramı’na ulaştırsın ama biz istiyoruz ki şu Ramazan’da iki tane bayramı bir arada yaşayalım; bir Ramazan Bayramı’n bir de 31 Mart Cumhur İttifakı bayramını yaşayalım, buna var mıyız? Bunun yeri, sizin 31 Mart’ta işin ehli arkadaşlara destek vermenizden geçiyor, tercihinizi dürüstlükten yana kullanmaktan geçiyor. Sizlerden bir söz almak istiyorum: 31 Mart’ta Karacabey’de Ali Başkan’a sahip çıkmaya var mıyız, söz mü Karacabey?” ifadelerini kullandı.