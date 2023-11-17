Karaburunlu üreticilere Yevimli'den tam destek

İzmir'de Karaburun Belediye Başkan aday adayı Kazım Yevimli, ilçedeki üreticilerin sorunlarını tespit ettiklerini, seçilmeleri halinde kalıcı ve sürdürülebilir çözümlerle ile üreticilerin önünü açacaklarını bildirdiİZMİR (İGFA) - Karaburun Belediye Başkan aday adayı Kazım Yevimli, ilçedeki yerel üreticiler için özel bir çalışma başlattı.

Ekibiyle birlikte Karaburun’daki tüm yerel üreticileri gezen Yevimli, sorunları tek tek, yerinde tespit etti. Bu sorunları raporlaştıran Yevimli, tarımda uzmanlaşmış bilim insanlarına raporunu sundu.

Belediye olarak üreticileri kalkındırmak, katma değer üretmek ve ilçe sakinlerinin refahını artırmak için bilim insanları ile kalıcı ve sürdürülebilir çözümler ürettiklerini belirten Yevimli, seçilmeleri halinde çözümleri tek tek hayata geçireceklerini ifade etti.

KARABURUN’A ÇAĞ ATLATACAĞIZ

Çalışmalarına ilişkin bilgiler aktaran Kazım Yevimli şunları kaydetti:

“Karaburun için hazırladığımız 100 projenin içerisinde en önemli sac ayaklarından bir tanesi ilçe tarımının gelişmesine yönelik hazırladığımız proje. Bu proje için 4 aydır çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Alanında uzman bazı bilim insanları ile istişarelerimiz oldu. Bu bağlamda ilçemizdeki üreticileri tek tek gezerek, sorunları da tek tek yerinde tespit ettik ve bilim insanlarımızın önüne koyduk. Kendilerine projemizi incelettik, çeşitli fikirler aldık ve projemizi halen geliştiriyoruz. Hollanda’yı örnek aldık. Avrupa’nın yüzölçümü açısından en küçük ülkelerinden bir tanesi amatarımda da dünyanın en öne gelen ülkelerinden bir tanesi konumunda. Karaburun’u aynı zamanda bir tarım kenti de yapmak istiyoruz. Turizmin yanında tarım anlamında da ciddi potansiyeli var. Seçilmemiz halinde Karaburun’a çağ atlatmak için en önemli projelerimizden bir tanesi olan tarımı geliştirme ve üreticilerimizi kalkındırma projemizi hayata geçireceğiz”.