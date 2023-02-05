Kahramanmaraş’ın kuzey ilçelerine Başkan Demiröz’den ziyaret

MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, Afşin ve Göksun ilçelerini ziyaret etti.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - İlk önce MHP Göksun İlçe Teşkilatı ve Meclis Üyelerimiz ile birlikte Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın'ı ziyaret eden Başkan Demiröz, buradan MHP Göksun İlçe Başkanlığına geçerek, teşkilat üyeleri ile bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Kuzey ilçeleri ziyareti kapsamında Afşin ilçesini ziyaret eden Demiröz ve ekibi, MHP Afşin İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Burada İlçe Teşkilatı ve Belediye Meclis üyeleri ila bir araya gelen Demiröz, 14 Mayıs’ta yapılacak olacak seçimlere hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaretlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Demiröz, “Bugün kuzey ilçelerimizi ziyaret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine teşkilatlarımızın hazır olduğunu bir kere daha gördük” dedi.

Kahramanmaraş’ta yeni dönemde Cumhur İttifakı'nın daha da güçlenerek yoluna devam edeceğinin altını çizen Başkan Demiröz şunları söyledi:

“Partimiz şahsi ikbal kaygısıyla değil, millî istikbal ve istiklal bilinciyle bir araya gelen milyonların partisidir. Bu nedenle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şahsını davamızın önüne çıkaranlarla değil, davasını önde tutanlarla birlikte sonuna kadar yürüyeceğiz. Kahramanmaraş’ta yeni dönemde Cumhur İttifakı ruhu güçlenerek yoluna devam edecek, bizler de Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin liderliğinde Türkiye hedefi için yepyeni umutlar ve yepyeni hayallerle ülkemizi çok daha üst seviyelere çıkaracak olan mücadelemizi artırarak sürdüreceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak 2023 seçimlerine hazırız.”