Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından Ülkücü Şehit Mürüvvet Kekilli Kadın Hakları Paneli düzenlendi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş'ta ülkücü şehit Mürüvvet Kekilli Kadın Hakları paneli düzenlendi.

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin ‘Türk kadını kahramanlıklara imza atan, devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddet anlayışına emek ve güç veren iradedir.’ sözlerini şiar edindiklerinin altını çizen Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar, programda selamlama konuşması yaptı.

Başkan Nar, “Sebebi her ne olursa olsun, kadına şiddet sorunu çözülmeden, kadınlarımıza uzanan eller kırılmadan, daha da önemlisi şiddete müzahir psikolojik ve sosyolojik faktörler köreltilmeden hayat bize zindandır. Kadın anadır, eştir, evlattır. Buradan Ülkücü Şehit Mürüvvet Kekilli ablamızı tekrardan rahmet ve minnetle anarken, başta şehit analarımız olmak üzere tüm kadınlarımıza sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Bugün bizleri kırmayıp programımızda iştiran eden değerli panelistlerimize ve kıymetli ülküdaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Moderatörlüğünü eğitimci Rana Öner’in yaptığı program Avukat Kürşat Gündoğan, Vaiz Nihal Öner, Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmanları Kürşat Arslan, Yusuf Sürmeli ve Tarih Öğretmeni Mecit Karasu tarafından verilen seminerle son buldu.