Kahramanmaraş'ta MHP İl Başkanı Doğan'a çağrı: "Onurunla istifa et!"

MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan’ın sosyal medyada yayılan ses kayıtları sonrasında eski Ülkü Ocakları il başkanları, MHP İl Binasında basın açıklaması yaptı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş MHP İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan Ülkü Ocakları eski İl Başkanı ve MHP 27. Dönem Milletvekili aday adayı Nusret Güloğlu, yıllardır Başbuğ Alparslan Türkeş'in korumalığını yaptığını anımsatarak, bu davanın neferi olarak davadan hiçbir beklentisi olmadığını belirtti.

Kahramanmaraş'ta ortaya çıkan talihsiz bir ses kaydının sosyal medyaya düştüğünü ifade eden Güloğlu, "Ülkücüler ve MHP’liler hiçbir zaman dolandırıcı olmamıştır. Bu teşkilata 'dolandırıcı' diyen zat olan MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan’ı ben burada görmek istemiyorum" dedi.

"ERTUĞRUL DOĞAN DA BURADA OLSAYDI..."

"Bu davanın neferleri olarak her zaman bu davaya sahip çıkacağız" diyen Güloğlu, "Ben burada Ertuğrul Doğan’ın olmasını isterdim. Her ülkücü ne sahtekar ne de dolandırıcıdır. Sosyal medyadan burada basın açıklaması yapsaydık eğer, 3 bin 5 bin kişi buraya akın ederdi. Ancak davaya zarar vermek adına bunu gizli tuttuk. MHP’liler 'sahtekar', ülkücüler 'dolandırıcı' diyen insanlar ülkücü hareketini yolundan yıldıramaz. Ben yıllardır bu makamda oturdum ama Allah şahittir ki, kimseye haksızlık yapmadım kimseyi dolandırmadım. Buradan Ertuğrul Doğan’a söylüyorum, geleceksin ülküdaşlarının karşısına geçeceksin ve bu konu hakkında izahını yapacaksın. Ya onurunla istifa edeceksin ya da gerekeni yapacaksın” diye konuştu.

“BİZE DOLANDIRICI DİYEN KİŞİLERİN DÜNYASINI BAŞINA YIKARIZ”

Eski İl Ocak Başkanı Mehmet Dizibüyük ise, ülkücü davanın sahipsiz olmadığını ve bu topluluktan dolandırıcı çıkmayacağını söyledi.

“Bu teşkilat, bu dava bilinen 5 bin 500 tane şehit vermiş dualı bir teşkilattır" diyen Dizibüyük, "Bu kutsal davamızı her ne şart altında olursa olsun kimse zan altında bırakmaya sahip değildir. Bugün buraya mesnetsiz bir açıklama yapıp kendi menfaat ve çıkarları için bir şekilde kullanıp, geri de bunu masumiyetleştirmeye çalışanlardan bugün buradaki temiz ülkücüler bu yolda büyük emekler vermiş ülkücüler olarak niçin bu açıklama yapıldığını sormaya geldik. Ama geldiğimizde teşkilatın içerisini boşalttıklarını ve kimsenin olmadığını ve aslında bu davayı umursamadıklarını bir kez daha görmüş olduk. Bizler bu davadan hiçbir beklentisi olmayan ama kendilerine dolandırıcı diyen kişilere de dünyayı başına yılacak ülkücü neferleriyiz. Ülkücü hareket gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışan, gençleri eğitim amacıyla kurulan bu topluluğa tüm Türkiye borçludur. Bu topluluktan dolandırıcı çıkmaz, dolandırıcı arayan annesinin eteğine baksın” diye konuştu.

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları kurucularından ve MHP geçmiş dönem il yöneticilerinden Mehmet Yiğitkurt (Emmi) de şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu dava sahipsiz değildir. Buradan partimizin yetkililerine seslenerek ‘Kahramanmaraş’ta İYİ Parti MHP’den neden daha çok oy alıyor’ konusunu tartışmalarını istiyorum. Kahramanmaraş’ta MHP diye bir parti artık yok! Binaya geldik kimse yok! MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan’ın çıkan ses kayıtları hakkında bir açıklama yapması lazım. Bir adam kötü ise kötü, iyi ise iyidir. Bu adam MHP düşmanı olmasa bu ses kayıtları sosyal medyada dolaşmazdı. Bu adam hem MHP düşmanı ve bu partiye ve bu ülkücü oluşuma zarar veriyor".