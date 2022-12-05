Kahramanmaraş'ta MHP İl Başkanı 'aday adaylığı' için istifa etti

MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, 2023 genel seçimleri dolayısıyla milletvekili aday adayı olmak üzere görevinden istifa etti.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin emir ve talimatları doğrultusunda partisindeki görevinden istifa ettiğini işaret eden Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada “MHP Genel Merkezimizin gerçekleşen son İl Başkanları toplantısında Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi'nin emir ve talimatları doğrultusunda, MHP Parti Tüzüğümüzün 94. Maddesi gereğince Milletvekili aday adayı olmak üzere İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım” dedi.

Görev yaptığı süre boyunca partisine leke getirmediğinin altını çizen Doğan, yaklaşık 5 yıl boyunca sürdürdüğü İl Başkanlığı süresince bayrağı lekelemeden, kirletmeden, yere düşürmeden, parti hedeflerimizi gerçekleştirmek için çok çetin mücadeleler verdiklerini belirterek, il genelinde planlanan parti hedeflerinin pek çoğunu gerçekleştirmiş olmanın onur ve gururunu yaşadığını söyledi.

Milletvekili adayı gösterilip gösterilmeme durumuna bakmaksızın partisine hizmet edeceğini belirten Doğan, “Milletvekili adayı gösterilip gösterilmeme durumuna bakmaksızın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bilge Liderimizin ve Teşkilatımızın emrinde bir nefer olarak hareket edeceğimden hiç kimsenin şüphe duymamasını istirham ediyorum. Önce Vatan diyen bir Liderin evladı olarak, Genel Merkezimizin emir ve talimatları ile görev verilecek dava arkadaşlarımızın her daim yanında olacağım" diye konuştu.