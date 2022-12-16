Kahramanmaraş'ta İYİ Partili Kılıç iddiaları yanıtladı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde görevden alınan İYİ Partili Av. Doğan Murat Kılıç, iddiaları cevapladı. Kılıç, “Her zaman partimize hizmet edeceğim” dedi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz günlerde görevden el çektirilen İYİ Parti Onikişubat İlçe Başkanı Av.Doğan Murat Kılıç, Gelecek Partisi'ne katılacağı iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

İYİ Partili Kılıç, açıklamasında, Gelecek Partisi Onikişubat İlçe Başkanı Sayın Hacı Ali Kalakenger’in şahsını ziyareti sonrası yapmış olduğum paylaşımından yola çıkılarak bazı haber sitelerinde gündeme getirilen, 'Gelecek Partisine geçeceğim' iddiaları doğru olmadığını söyledi.

Görevden el çektirildiği dönemde de, başka zamanlarda da farklı parti mensuplarından teklifler aldığının altını çizen Kılıç, “Görevde olduğum dönemde de, görevden el çektirildiğim dönemde de farklı partilerden teklifler aldım. Bu şahsımı onurlandırdı. Fakat o dönemde de, şu anda da böyle bir düşüncem yok ve olmadı da. Siyaset uzun soluklu bir meslek. Yarının neyi göstereceği tatbikî belli olmaz ancak şuan için Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in başkanlığında iktidara kenetlenmiş kadrolarımızla ilçe başkanı sıfatım olmadan, düz bir üye olarak var gücümle çalışacağımın bilinmesini isterim" diye konuştu.