Kahramanmaraş Elbistan'da adaylıktan çekildi!

Kahramanmaraş Elbistan'da AK Parti'nin belediye başkan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildi.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş'ta AK Parti'nin Elbistan Belediye Başkan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildi.

İş insanı Abdullah Yener'in adaylığı, 4 Şubat'ta resmi olarak açıklanmıştı.

Seçim çalışmalarına başlayan Yener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Yener, paylaşımında, "Gördüğüm lüzum üzerine AK Parti Elbistan Belediye Başkanlığı Adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte bana kucak açan dost, arkadaş ve Elbistanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ve partimizin yanındayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/abdullahyener46/status/1759177976275451941