Kaftancıoğlu 'SaBıKa Holding' davasından beraat etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, SBK Holding broşürü ile ilgili yargılandığı davada beraat etti.İSTANBUL (İGFA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, SBK Holding hakkında sosyal medyada paylaştığı “SaBıKa Holding Broşürü” ile ilgili “Cumhurbaşkanı’na Hakaret” ve “Kamu Görevlilerine Hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, duruşma sonrası Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

"Bu memlekette sabah akşam, yatıp kalkıp halka hakaret edenler yine sabah akşam bizlerin hakaret ettiğine dair davalar açıyorlar." diyen Kaftancıoğlu,"CHP olarak bizler, İstanbul İl Başkanı olarak ben, hakaret etmeyiz; hakaret bizim hem insnai hem parti kültürmüzde yoktur ancak CHP olarak bizler doğruyu, gerçeği söylemek zorundayız. Bugün de yargı, siyaset, rüşvet ilişkisinin anlatıldığı; bu halkın paralarının nasıl peşkeş çekildiğini halka anlatmak için yaptığımız parti çalışmasından dolayı, ne bir hakaret var, ne bir ağır söz var. Sabah akşam halka hakaret edenler tarafından dava açıldı ve bugünkü dava da beraat ile sonuçlandı" diye konuştu.

https://twitter.com/Canan_Kaftanci/status/1532265344831614976