Kaftancıoğlu iddiaları yalanladı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem'İmamoğlu'na 'hakaret ettiği' iddialarını yalanladı.İSTANBUL (İGFA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı seri paylaşımlarla "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret ettiği" iddialarını yalanladı.

"En güzel yanıt sandıkta verilinceye kadar kendileri söylemeye, kendileri oynamaya devam etsinler" diyen Kaftancıoğlu, "Keyifli ve daha inandırıcı senaryolar diliyorum kendilerine...Söylediğim iddia edilen, hatta iftirası atılan 'şizofreni' ifadesinin tıbbi bir tanı olup hakaret olarak kullanılamayacağını en iyi biz hekimler biliriz. İfadeyi hakaret amaçlı kullanmak, bu tanıyı almış hastalarımıza en büyük hakaret olur çünkü. Dolayısıyla yalan" ifadelerine yer verdi.

Kaftancıoğlu ayrıca, kendisinin söylediği iddia edilen diğer ifadelerin ise "ırkçı ve ayrımcı" olduğunu belirterek, "Yaşamı boyunca nefret söyleminin karşısında durmuş biri olarak nefret ve ayrıştırıcı söylem kullanmadım, bundan sonra da kullanmam" diye konuştu.

Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz günlerde farklı gazetelerde, Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında büyük bir gerilim yaşandığı iddia edilmişti.

https://twitter.com/Canan_Kaftanci/status/1598419866154835975