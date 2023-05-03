KADER İzmir'in yeni dönem kadın vekil adaylarını tanıttı

KADER İzmir Şubesi 28’inci dönem kadın milletvekili adaylarını tanıttı. KADER İzmir Şube Başkanı Banu Önkol İçhedef, kadın milletvekili sayısının azlığına dikkat çekerek, “Bir dahaki seçimlere daha çok çalışmalıyız” dedi.İZMİR (İGFA) - Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) İzmir Şube, Kültürpark İzmir Sanat’ta düzenledikleri toplantıda 28’inci dönem İzmir kadın milletvekili adaylarını tanıttı.

Dokuz Eylül Gazetesi'nin haberine göre; kadın milletvekili adayların sesini duyurmak amacıyla düzenlenen tanıtım toplantısının yapıldığı salon, “Kadın yoksa demokrasi yok. Demokrasi için eşit temsil. Erkek demokrasisinden gerçek demokrasiye” sloganlarının yer aldığı afişlerle süslendi. Toplantıya Cumhuriyet Kadınları Derneği, Tülay Aktaş Güçbirliği, İzmir Kadın Kuruluşları Birlikteliği ve İzmir Kent Konseyi temsilcilerinin yanı sıra partilerin il ve ilçe örgütü temsilcileri de katıldı. Programın moderatörlüğünde Dev Ajans imtiyaz sahibi Erhan Gölbey ve Haber Ekspres Yazarı İnci Mutluer yer alırken, açılış konuşmasını KADER Başkanı Banu Önkol İçhedef yaptı. Bu yıl erkek adayların da toplantıya katılmak istediğine dikkat çeken İchedef, “Karar mekanizmalarında koltukların yarısı bizim. Bunu koltukların yarısına oturana kadar ‘koltukların yarısı bizim’ demeye devam edeceğiz” dedi.

EŞİT TEMSİL İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ

Kadınların eşit yurttaşlık haklarına erişmede ciddi engellere takıldığına dikkat çekerek konuşmasına devam eden KADER İzmir Şube Başkanı İçhedef, KADER’in ana hedeflerini hatırlattı. Kadınların karar alma mekanizmalarında eşit temsil edilmesi için çalıştıklarını belirten İçhedef, KADER’in kuruluşundan bugüne 23 genel seçim geçtiğini ve 24’üncü genel seçime giden yolda yine kadın milletvekili sayısının az olduğunu aktararak, “Bu zamana kadar toplam 11 bin 385 milletvekilinden sadece 598’i kadındı. Bu rakamı unutmamamız gerek. Bir sonraki genel seçimlere çok daha fazla çalışmamız gerekiyor” mesajını verdi.