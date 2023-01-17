KADER İzmir'de kadın aday adaylarını tanıttı

Kadın Adayları Destekleme Derneği İzmir Şubesi(KADER) ve İzmir Kadın Kuruluşları Birliği(İKKB), İzmir’den milletvekilliği aday adaylığını resmen açıklayan kadın siyasetçileri bir araya getirdi.İZMİR (İGFA) - Kadınların sesini duyurmak, kadın adayları tanıtmak ve desteklemek amacıyla Asansör Restoran’da düzenlenen buluşmada kendilerini tanıtan aday adayları, meclise girmeleri halinde kadınlar, gençler ve çocuklar adına mücadele edecekleri konusunda söz verdiler.

Aday adayları, sivil toplum kuruluşlarının büyük ilgi gösterdiği toplantıda, listelerde seçilecek sıralardan aday gösterilmelerini de istediler.

Resmi olarak aday adaylığını açıklayan CHP Milletvekili aday adayı Fulya Alçay, İYİ Parti Milletvekili aday adayı Serap Özöktem, kadın cinayetleri, çocuk gelinler ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda geliştirdikleri projelerin uygulanması için mecliste etkili olmaya çalışacaklarını söylediler.

Seçim öncesi kadın adaylarla tanışmak ve projeleri konusunda bilgi edinmek amacıyla toplantı düzenlediklerini belirten KADER İzmir Şube Başkanı Banu Önkol, “Toplumumuzda karar verici mekanizmalarında kadın sayısı çok az. Kadınların çalışması kadar söz sahibi de olması gerekiyor. Dünya görüşümüz ne olursa olsun kadın-erkek dengesini kurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Ancak, dengede durabilmek için dayanışma yapmalıyız.”dedi.

İKKB Başkanı Gülsen Çetiner Özkan ise, öncelikle erkeklerin önyargılarının değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Kıskançlık değil, birbirimize ilham olmamız gerekiyor. Ortak mücadelemizde başarılı kadınlara güç vermek, ışık tutmak durumundayız. Birbirimizi yıpratmadan yeteneklerimizi geliştirmeye destek vermeliyiz. Kadınların ülke yönetiminde ve ekonomide yer alması için mecliste çoğalmalarını sağlamalıyız" diye konuştu.

“Olmadı Türkiye”

Bu arada toplantıda KADER İzmir Şube Başkanı Banu Önkol’un, Türkiye’de 20 il’de kadın milletvekili bulunmadığına dikkat çeken farkındalık kampanyalarını hatırlatması üzerine, salonu dolduran kadınlar hep bir ağızdan yüksek sesle üç kez ‘Olmadı Türkiye’ diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Toplantıya katılan kadın milletvekili adayları kendilerini tanıttıktan sonra, sivil toplum kuruluşlarının dernek başkanları ve üyeleriyle bol bol anı fotoğrafı çektirdiler.