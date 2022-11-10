KAÇEP'ten 10 Kasım mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP)’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serap Şule Kalın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Türk Milleti’nin makus talihi tersine çeviren, Türk’ün gücünü tüm dünyaya duyuran Atatürk'ün aziz hatırasını saygı, hasret ve özlemle yad ediyoruz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 84. yıldönümü dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP)’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serap Şule Kalın, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, askeri dehası, devlet adamlığı ve dünya milletlerine örnek olabilecek çalışmalarıyla tarihe ismi altın harflerle kazınmıştır. Türk ulusunun yanı sıra tüm dünya ve dünya liderleri Atatürk'ü, yaşamın en nadir dâhilerinden birisi olarak görmekte ve ismini yaşatmaktadır. Yenilikçi, ileri görüşlü olduğu gibi büyük bir komutan olan Atatürk, milleti ile birlikte ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ diyerek Türk milletinin makus talihi tersine çevirmiş, Türk’ün gücünü ve özgürlüğüne engel konulamayacağını yedi düvele gösterip, dünyaya duyurmuştur. Bugün gelinen noktada Atatürk'ün kurduğu bu ülkeyi hala kıskaca almaya çalışan dış güçlerin oyunlarını bozup onlara fırsat tanımıyor, en kötü şartlarda, toplu iğneye muhtaç olduğumuz zamanda bile yedi cihanla savaşıp, Türk Milleti’nin gücünü tüm dünyaya duyuran Atatürk'ü bize gösterdiği yolda emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 84. yıldönümü dolayısıyla aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, hasret ve özlemle yad ediyoruz.”