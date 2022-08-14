Kaçak göçmen sorunu 'Memleket'in Muğla Marmaris'te gündeminde

Başta Suriyeliler olmak üzere; hem hükümet tarafından desteklenen; hem de kaçak yollarla gelen göçmenler, Güney Ege’de de büyük sorun olmaya başladı. Memleket Partisi Marmaris’ta konuyu gündemlerine aldı.Ata SEVGİ / AjansCANKA (MUĞLA İGFA) - Memleket Partisi Datça İlçe Başkanı Emine Amber Tanır’ın; Memleket Partisi Marmaris İlçe başkanlığı ziyaretinde; “Türkiye’de gittikçe büyüyen mülteci sorunu nasıl çözülür?” konusu ana gündem oldu.

Beraberinde İlçe Başkan Yardımcısı Özcan Kalkan’la birlikte Memleket Partisi Marmaris İlçe Başkanı Serdar Karaağaç’ı parti binasında ziyaret eden Memleket Partisi Datça İlçe Başkanı Emine Amber Tanır; Datça’da tanık olduğu kaçak göçmen olaylarından örnekler vererek; “Datça’da açıkta yüzerken gördüğümüz 5 mülteciyi sahil güvenliğe bildirdik. Mülteciler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığında Yunanlar tarafından botlarının batırıldığını ve canları pahasına kurtulmak için saatlerce Datça’ya doğru yüzmekte olduklarını öğrendik . Bizim onları kurtarmağa vesile olduğumuzu anlayınca, ellerimizi öpmeğe kalktılar . Elleri soğuktan buruş buruş olmuştu. İnsanlık namına onları ölüme terk edemezdik. Ki onlar da Suriyeliler’miş. Bir kadının kollarında yegane sermayeleri olan altın bilezikler, kolunda dirseğine kadar diziliydi… Altın var ama yarının garantisi yok” dedi.

ÖNCELİKLİ ÇÖZÜM SURİYE’DE BÜYÜKELÇİLİK AÇMAK

Sohbet sırasında söz alan Memleket Partisi Marmaris İlçe Başkanı Serdar Karaağaç; bugünkü mülteci sorunun asıl sorumlusunun bugünkü hükümet olduğuna dikkat çekti. “ Bizim güvenlik güçlerimizin tespit ettiği bir şey vardı, özellikle Yunan sahil Güvenlik ekipleri kendi sınırlarında bu mülteci botlarını durdurup, hatta bıçaklarla patlatıyorlar, hatta bizim sınırlarımıza doğru zorluyorlar” diyen Karaağaç, “Tabii ki bu kez denizde çaresiz kalan bu insanları; bizim sahil güvenlik ekipleri deinsanları kurtarıp, gerekli işlemleri yapıyorlar. Çözüm ne?.. Çözüm yakın zamanda genel başkanımız Muharrem İnce’nin de söylediği gibi; ilk iş, Suriye’de Büyükelçilik açmak ve oradaki ortamı düzeltmek. Zaten biz bunu yaptığımızda sınırlarımızdaki önlemler de artacak, diğer ülkelerden kaçak geçişler de zaman içerisinde bir son bulacaktır” diye konuştu.