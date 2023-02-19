İzmit'in Hatay'daki aşevine Saadet Partisi'nden ziyaret

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, İzmit Belediyesi tarafından Hatay’ın Defne ilçesinde depremzedeler için kurulan aşevini ziyaret ettiHATAY (İGFA) - Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ili kapsayan deprem felaketinin ardından İzmit Belediyesi tarafından Hatay’ın Defne ilçesinde depremzedeler için kurulan aşevi, bölgede çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bölgeye can suyu olan İzmit Belediyesi'nin kurduğu aşevi, afet bölgesini incelemeye gelen siyasilerin de ilk uğradığı adreslerden biri oluyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından depremin yaşandığı şehirlerden biri olan Hatay’ın Defne ilçesinde kurulan aşevinin son ziyaretçisi, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu oldu. Hatay’daki çadır kente gelen Mutlu, aşevini de ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ve Hakan Yalçın’dan bilgi aldı.