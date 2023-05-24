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İzmirli kadınlardan sandığa davet

SİYASET 24.05.2023, 09:17
İzmirli kadınlardan sandığa davet

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği(İKKB) Başkanı Gülsen Özkan, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde önce oy vermeleri, sonra da sandıklara sahip çıkmaları konusunda kadınlara çağrıda bulundu.İZMİR (İGFA) - İKKB dönem sözcüsü Gülsen Özkan, bir basın açıklamasıyla Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda değerlendirmede bulundu, görüşünü açıkladı. Özkan, kadınların var olan haklarının uygulanmaktan kaçınıldığını dile getirdi.

Cumhur ittifakı ile seçime giren Hüda-Par ve yeniden Refah Partisi’nin kadının insan haklarına aykırı taleplerinin kadınlar açısından endişe verici boyutlara geldiğine dikkat çeken Özkan, bu ittifakla kadın haklarının tamamen yok edileceğini iddia etti.

Kazanılmış hakların korunması için, sandığa gidip oy vermeleri konusunda kadınlara çağrı yapan Özkan açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Çünkü; Yeniden Refah partisi “Kadınları şiddetten koruyan 6284 sayılı kanunun’’ yürürlükten kaldırılmasını, ittifaka katılma şartı olarak öne sürdü. Hüda-Par “Yalnız kadınları sahiplendireceğiz” diyerek kadınları; irade ve hakları olmayan ancak sahiplenilecek sevimli hayvan dostlarımıza benzetti Hüda-Par,”Değiştirilmesi bile teklif edilemez’’ diye anayasal güvence altına alınan Anayasamızın ilk dört maddesini değiştirmek istiyor. “Makyaj yapan kadının kaportası bozuktur” “Bunlar Sürtük, bunlar Çürük” “Kız mıdır, kadın mıdır?”  “Kadın çalışmasın, evinde otursun” ve daha onlarcasını çeşitli demeçlerinde biz kadınları aşağıladılar.”

“Eğitim, sağlık ve beslenme devletin asli görevlerindendir’’  düşüncesinden uzaklaşıldığına dikkat çeken Özkan, şöyle devam etti:

“Özellikle son 5 yıldır şahlanan enflasyonla eriyen kazançlarımız nedeniyle çocuklarımızı sağlıklı besleyemiyoruz. Paramız olmadığı için çocuklarımızı, özellikle çoğaltılan İmam Hatip Liselerine, içi boşaltılmış eğitim sistemine göndermek zorunda kalıyoruz. Her mahalleye bir market gibi onlarca devlet ve özel üniversiteleri açıldı. Dişimizden, tırnağımızdan arttırarak,  yememizden keserek çocuklarımızı meslek edinsinler diye üniversitelere gönderdik. Mezun olan çocuklarımızın önüne parayla girilen KPSS şartı kondu sonra da bu sınavların sorularının çalındığını öğrendik. Yüksek puanlar alan çocuklarımız yerine iktidar yakını düşük puanlı gençler iş sahibi oldu.”

Kurtuluş Savaşı’nın kadınların desteğiyle kazanıldığını hatırlatan Özkan,“Biz Cumhuriyet’e inanan kadınlar olarak, Atatürk’ün kurduğu laik, demokratik Cumhuriyeti korumaya, geliştirmeye ve kollamaya söz veriyoruz.” dedi.

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