İzmir’de 'Kazım Yevimli' seçime en hazır aday adayı

2023 Seçimleri için siyasi partilerden aday adayları henüz yeni yeni sahaya çıkmaya hazırlanırken, İzmir’de bir milletvekili aday adayı, Kazım Yevimli, yaklaşık 1 yıldır seçim çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürerek, seçime en hazır milletvekili aday adayı olarak dikkat çekiyorİZMİR (İGFA) - Türkiye 2023 yılında seçime gidecek. Takvime göre haziran ayında gerçekleştirilecek genel seçimlerin birkaç ay öne alınabileceği konuşulurken, siyasi partiler yavaş yavaş seçim çalışmalarının startını vermeye başladığı ifade ediliyor.

Seçim için milletvekili aday adayları sahaya inmeye hazırlanırken; İzmir’de bir isim, aday adaylığı çalışmalarına yaklaşık 1 yıl önce başlayarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bu isim, CHP İzmir 1. Bölge Milletvekili Aday Adayı Kazım Yevimli. Yevimli, yaklaşık 1 yıl önce başladığı saha çalışmalarında 1. Bölge’de neredeyse adım atmadık yer bırakmayarak, CHP'yi iktidara taşımak için sokak sokak dolaşıyor, vatandaşlarla bir araya gelip talep ve şikayetlerini dinliyor.

7 BİNDEN FAZLA İNSANA İSTİHDAM

1. Bölge Milletvekili Aday Adayı Yevimli’nin seçim çalışmaları kapsamında, yaptığı çalışmalar incelendiğinde; ilk göze çarpan detayın istihdama olan katkısı olduğu göze çarpıyor.

Yevimli, istihdam sorunun Türkiye’deki en büyük sorunlarından bir tanesi olduğu gerçeğinden yola çıkarak, tamamen gönüllülük esasıyla oluşturduğu bir sistemle İzmir’de 7 binden fazla insana istihdam desteği sağladı. Bu çalışması basında Buca’nın İŞKUR’u olarak anılmasını sağladı. İstihdam hareketi ile binlerce insan tarafından sevilmeye başlayan Yevimli’nin arkasındaki kitle büyüyünce bu da aktif siyaset yaptığı partisi içerisinde daha çok tanınmasına ve kendisinden beklentilerin yükselmesine sebep oldu.

İstihdam hareketinin yanından işçi dostu bir hayat görüşü olan ve sendikacılık geçmişi de bulunan Yevimli, İzmir’deki hemen hemen tüm işçi direnişi hareketlerine destek vermek için alana indiği görülüyor. Sendikal eylemlerde işçilerin yanında saf tutmasıyla ve her mesajında emeğin kutsal değer olduğunu vurgulamasıyla işçiler nezdinde de belli bir sevgiye nail olmayı başaran Yevimli, arkasına sendikal desteği almayı başardı.