Son Dakika
İzmir Narlıdere'den sandığa davet
SİYASET 22.05.2023, 10:49
İzmir'de Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi öncesinde Narlıdere’yi sokak sokak dolaşmaya devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi öncesinde mahalle çalışma grupları, muhtarlar, esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi.
Narlıdere’yi sokak sokak gezen Başkan Engin, Türk demokrasi tarihinde kritik bir sınav vereceklerini ifade ederek, herkesi 28 Mayıs Pazar günü sandığa davet etti.
Başkan Engin, ‘Vatanını seven sandığa gelsin’ çağrısı yaparken, Narlıdere Kapalı Pazaryeri ve Yukarıköy’de esnaf ve yurttaşlarla da buluşmasında vatandaşların sesine kulak verdi, talep ve önerileri tek tek not aldı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|33
|79
|2. Fenerbahçe
|33
|74
|3. Beşiktaş
|34
|74
|4. A.Demirspor
|33
|63
|5. Başakşehir
|33
|53
|6. Konyaspor
|33
|49
|7. Kayserispor
|33
|49
|8. Trabzonspor
|32
|48
|9. Karagümrük
|32
|44
|10. Alanyaspor
|34
|41
|11. Kasımpaşa
|33
|40
|12. Ankaragücü
|33
|39
|13. Antalyaspor
|33
|38
|14. Sivasspor
|34
|37
|15. İstanbulspor
|33
|35
|16. Giresunspor
|33
|34
|17. Ümraniye
|33
|27
|18. Gaziantep FK
|33
|25
|19. Hatayspor
|33
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|88
|2. Arsenal
|37
|81
|3. Newcastle
|36
|69
|4. M. United
|36
|69
|5. Liverpool
|37
|66
|6. Brighton
|36
|61
|7. Aston Villa
|37
|58
|8. Tottenham
|37
|57
|9. Brentford
|37
|56
|10. Fulham
|37
|52
|11. Crystal Palace
|37
|44
|12. Chelsea
|36
|43
|13. Wolves
|37
|41
|14. West Ham United
|37
|40
|15. Bournemouth
|37
|39
|16. Nottingham Forest
|37
|37
|17. Everton
|37
|33
|18. Leeds United
|37
|31
|19. Leicester City
|36
|30
|20. Southampton
|37
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|35
|85
|2. Atletico Madrid
|35
|72
|3. Real Madrid
|35
|71
|4. Real Sociedad
|35
|65
|5. Villarreal
|35
|60
|6. Real Betis
|35
|56
|7. Athletic Bilbao
|35
|50
|8. Girona
|35
|48
|9. Sevilla
|35
|48
|10. Osasuna
|35
|47
|11. Rayo Vallecano
|35
|46
|12. Mallorca
|35
|44
|13. Valencia
|35
|40
|14. Almeria
|35
|39
|15. Celta Vigo
|35
|39
|16. Cadiz
|35
|38
|17. Getafe
|35
|35
|18. Real Valladolid
|35
|35
|19. Espanyol
|35
|34
|20. Elche
|35
|20
Röportaj & Söyleşi Tümü