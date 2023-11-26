İzmir Menderes'te "İlk Adım Etkili Kadınlar" toplantısı

İzmir'in Menderes ilçesinde, CHP Menderes Belediye Başkan Aday Adayı İsmail Karabel'in eşi Gamze Karabel, "İlk Adım Etkili Kadınlar" toplantısı düzenledi.İZMİR (İGFA) - Toplantıya, farklı meslek gruplarından kadınlar katıldı. Toplantının açılışında konuşan Gamze Karabel, eşi İsmail Karabel'in önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlerde CHP'den Menderes Belediye Başkan aday adayı olduğunu belirterek, "Eşim, Menderes'e vizyon kazandırmak ve gelişimini ileri seviyeye çıkartmak için aday adaylığını açıkladı.

Bu yolda sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Kadınların her yerde var olması en büyük arzumuzdur. Kadının dokunduğu her yerde çiçek açar diye boşuna söylenmemiş." dedi.

Gamze Karabel, eşinin bazı projelerini de tanıtarak, "Üretici ve satıcılar için kooperatifler kurmak, gençler için kütüphane ve kafeler hayata geçirmek, herkes için kültür sanat etkinlikleri planlamak ve bir üniversitenin kampüsünü Menderes'e kazandırmak istiyoruz. Bu projeleri hayata geçirirken de sizlerin fikirlerinden faydalanacağız." diye konuştu.

Toplantıya video konferans yöntemiyle katılan İsmail Karabel, kadınlara seslenerek, "Yaşamı dönüştüren ve hayata anlam katan siz değerli hanımefendileri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli eşimin düzenlemiş olduğu ilk adım etkinli kadınlar etkinliğinin başarılı geçmesini temenni ediyorum. Gönül isterdiki sizlerle bu toplantıyı birlikte gerçekleştirelim. Kadınlarımızın var olduğu her platform başarılı ve güzeldir. Çıkmış olduğumuz bu yolda siz değerli hanımefendilerin desteğini bekliyorum." dedi.

Karabel, konuşmasında ayrıca, "Menderes'i daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışacağım. Kadınların iş gücüne katılımını artıracak, gençlere daha iyi eğitim ve istihdam fırsatları sunacak, kültür sanat etkinliklerini zenginleştirecek ve Menderes'e bir üniversite kazandıracağım." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, kadınlar, İsmail Karabel'in projeleri hakkında görüşlerini dile getirerek, desteklerini açıkladılar. Toplantıya katılan kadınlar Menderes’te belediye başkanı eşlerinin bile böyle bir toplantı gerçekleştirmediğini bunun bir ilk olduğunu belirtip teşekkür ettiler. Toplantı, kadınların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.