İzmir Karşıyaka TİP adayı emekli diplomat
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Karşıyaka Belediye Başkan adayı emekli diplomat Alp İçen oldu.İZMİR (İGFA) - Karşıyaka'nın katılımcı şeffaf demokratik belediyecilik anlayışı için Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler ve ODTÜ'de yüksek lisansını tamamlayan emekli diplomat Alp İçen'in Karşıyaka Belediye Başkan adaylığı açıklandı.
İlçe Başkanı Gökçe Karahan, tarih ve kültür yapısına uygun projelerle yerel yönetimlerdeki bilgiye sahip belediyeciliği bilen uzman kadrosu ile kol kola el ele omuz omuza güçlü söz sahibi olmaya geldiklerini belirterek, sahip olduğu mesleki birikimi ve donınımı toplum ve ülke yararına olan değerlerimize ve bilimin sesine kulak tıkayan bu rant iktidarına karşı birlik ve beraberliğimizin ülke insanımızın yaşanabilir umutlu, güvenli bir toplumsal rol üstlendiklerini söyledi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
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|67
|2. Galatasaray
|25
|66
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|4. Beşiktaş
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|26
|36
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|26
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|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|22
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|23
|43
|4. Bodrumspor
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|39
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|22
|37
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|23
|36
|7. Ahlatçı Çorum FK
|22
|35
|8. Bandırmaspor
|22
|33
|9. Gençlerbirliği
|22
|32
|10. Keçiörengücü
|23
|29
|11. Manisa FK
|23
|27
|12. Erzurumspor
|22
|27
|13. Ümraniye
|22
|27
|14. Adanaspor
|22
|23
|15. Şanlıurfaspor
|23
|22
|16. Tuzlaspor
|23
|22
|17. Altay
|22
|12
|18. Giresunspor
|23
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|25
|57
|2. Arsenal
|25
|55
|3. M.City
|24
|53
|4. Aston Villa
|25
|49
|5. Tottenham
|25
|47
|6. M. United
|24
|41
|7. Newcastle
|25
|37
|8. West Ham United
|25
|36
|9. Brighton
|24
|35
|10. Chelsea
|25
|35
|11. Wolves
|25
|35
|12. Fulham
|25
|29
|13. Bournemouth
|24
|28
|14. Brentford
|24
|25
|15. Nottingham Forest
|25
|24
|16. Crystal Palace
|24
|24
|17. Luton Town
|23
|20
|18. Everton
|24
|19
|19. Burnley
|25
|13
|20. Sheffield United
|24
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|61
|2. Girona
|24
|56
|3. Barcelona
|25
|54
|4. Atletico Madrid
|25
|51
|5. Athletic Bilbao
|24
|46
|6. Real Betis
|24
|38
|7. Real Sociedad
|24
|37
|8. Valencia
|25
|36
|9. Las Palmas
|25
|35
|10. Getafe
|25
|34
|11. Osasuna
|25
|32
|12. Deportivo Alaves
|24
|27
|13. Villarreal
|25
|26
|14. Sevilla
|25
|24
|15. Rayo Vallecano
|24
|24
|16. Mallorca
|24
|23
|17. Celta Vigo
|25
|20
|18. Cadiz
|25
|17
|19. Granada
|24
|13
|20. Almeria
|24
|7