İzmir Dikili'de CHP'de miting gibi devir-teslim

CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından atanan Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı ve yeni yönetimi göreve başladı.İZMİR (İGFA) - Dikili İlçe Başkanlığı’nda miting havasından geçen devir teslim töreninde Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, önceki dönem İlçe Başkanı Hasan Altıparmak, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda partili vatandaş katıldı.

Duygu dolu anların yaşandığı törende bayrağı teslim eden Hasan Altıparmak, Belediye Başkanı Adil Kırgöz ile çok uyumlu çalıştıklarını belirtirken CHP'nin yerel seçimlerde oyların yüzde 57.8’ini alarak Dikili tarihinde en yüksek orana ulaştığını vurguladı.

CHP Dikili İlçe Başkanlığı’nı devralan Emre Kırlı, verilen bu kutsal göreve layık olacağını söyleyerek partinin başarısı için birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışacaklarını belirtti.

Devir teslim töreni sonrasında Belediye Başkanı Adil Kırgöz, CHP Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı, önceki başkan Hasan Altıparmak, Belediye Meclisi Üyeleri ve çok sayıda parti üyeleri çarşı esnafını ziyaret ederek, hayırlı işler dileklerinde bulundular. Ardından Dikili’de faaliyet gösteren Dikili Muşlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin açılışına katıldılar.