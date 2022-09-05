İzmir'de TDP İl Başkanı Metin Çağrı istifa etti!

Türkiye Değişim Partisi İzmir İl Başkanı Metin Çağrı, TDP İzmir İl Başkanlığı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısı ile istifa etti.İZMİR (İGFA) - İzmir siyasetinde istifa depremi yaşandı.

Türkiye Değişim Partisi İzmir İl Başkanı Metin Çağrı, İl yönetim kurulu üyeleri ve 12 ilçe başkanı ile birlikte istifa etti.

İzmir İl Başkanı Çağrı, İl yönetim kurulu üyeleri ve 12 ilçe başkanı ile birlikte istifa ettiklerini açıkladı.

İstifa açıklamasında 'Demokratik Sol Parti'deki siyasi hayatım sonrası Türkiye Değişim Hareketi'nde çalışmalara katıldığım yıllardan bu güne kadar tüm imkan ve olanaklarımla çeşitli kademelerde görev aldığım ve 31 Temmuz 2021 tarihinde İzmir İl Başkanlığı olağan seçimi ile yetki aldığım İl Başkanlığım görevimden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum' ifadelerini kullandı.

ÇAĞRI İLE BİRLİKTE 12 İLÇE BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ

Kendisi ile birlikte 12 ilçe başkanının da istifa ettiğini açıklayan Metin çağrı, 'İl yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımdan ve 12 İlçe başkanı arkadaşlarımla birlikte istifa ediyoruz. İstifa eden arkadaşlarımız Bayındır İlçe Başkanı Cenk Dolu, Bayraklı'dan Yeliz Turan, Buca'dan Haşim Şar, Güzelbahçe Laçin Çelik, Karabağlar'dan Özcan Demir, Karşıyaka'dan Ömer Dereli, Kiraz'dan Asuman Gökçen, Menderes'ten Mahmut Yıldırım, Seferihisar'dan Özlem Gündüz, Selçuk'tan Reyhan Dağlı, Tire'den Vural Şahin, Urla'dan İrem Bengi Eken arkadaşımız toplam 12 ilçe başkanımız benimle birlikte istifa ediyorlar.' dedi.

Bundan sonraki süreçte siyasi hayatına devam edip etmeyeceği sorusuna yanıt veren TDP İzmir İl Başkanı Metin Çağrı, 'Şimdilik il başkanlığı görevimi bırakıyorum. Bundan sonra daha gür bir sesimizle halkın sorunlarını çözümleyebilecek, önerilerimiz üzerine çalışabileceğimiz, en demokratik ortamlarda ülkemize çözümler üretmek arzusu ile çalışacağız. Doğma büyüme İzmirli bve 35 yıllık İnşaat Mühendisi deneyimim ve birikimim ile üst kademelerde yöneticilik yapabilecek ortamlarda bulunmak arzusundayım. Tüm kamu yatırımlarının karşılaştığı felaketler sonrası üç bakanın sürekli aynı söylem ve pansuma çözümler üretmesi yerine kalıcı çağdaş yaşam alanları yaratılması mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.' şeklinde yanıt verdi.