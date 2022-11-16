İzmir Çiğli'den Ankara çıkarması

İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çiğli İlçe teşkilatı ve kent paydaşlarıyla birlikte düzenlediği Ankara ziyaretinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısına katıldı ve Anıtkabir’i ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde gerçekleştirilen Ankara ziyaretine CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları Hüseyin Kızılkaya ve Cansu Malatyalı, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan ve yönetimi, CHP Çiğli Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, meclis üyeleri, Çiğli Kent Konseyi Başkanı İbrahim İncesu ile Çiğli Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çiğlili muhtarlar katılım gösterdi.

Heyet ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. yılında kabri başında andı. Anıtkabir ziyaretinin ardından TBMM’ye geçen heyet CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısına katıldı.

Grup toplantısının ardından Çiğli’den gelen heyetle görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sizlere büyük iş düşüyor, her evin kapısını çalın. Yalnızca bize oy veren değil, daha önce oy vermemiş kesimle de iletişime geçin. Aile Destek Sigortası başta olmak üzere projelerimizi anlatın. Projelerimizin detaylarıyla anlatıldığı takdirde birçok insanın gönlüne gireceğiz” ifadelerini kullandı.