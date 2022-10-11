İzmir Buca'da milletvekili aday adayı Yevimli gençlerle buluştu

CHP İzmir 1. Bölge Milletvekili aday adayı Kazım Yevimli, gençlerle Buca Hasanağa Bahçesi’nde bir araya gelerek, geleceği birlikte inşa etme sözü verdi.İZMİR (İGFA) - 2023 yılında gerçekleştirecek seçimler öncesi saha çalışmalarını titizlikle sürdüren CHP İzmir 1. Bölge Milletvekili Aday Adayı Kazım Yevimli, gençlerle Buca’da Hasanağa Bahçesi’nde bir araya geldi.

Yoğun katılımın olduğu gözlenen etkinlikte Yevimli, gençlere kendisini tanıtarak, yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Önümüzdeki seçimin Türkiye’nin geleceği için büyük bir anlam taşıdığını dile getiren Yevimli, gençlere bu yolda büyük bir görev ve sorumluluk düştüğünü belirterek, gençlerin sorunlarının çözümü noktasında elinden gelen desteği vereceğini kaydetti.